Segundo as informações apuradas, os criminosos chegaram ao imóvel por volta de 1h, armados e com os rostos cobertos. A mulher foi atingida na garagem, enquanto o homem foi baleado na cozinha. Ambos morreram no local antes de qualquer possibilidade de socorro.

Uma cena de terror marcou a madrugada desta terça-feira (12) em Conchal, a 81 quilômetros de Piracicaba. Um homem de 50 anos e uma mulher de 44, foram executados a tiros dentro da própria residência após a invasão de dois motociclistas encapuzados.

Após os disparos, a dupla deixou a casa às pressas e fugiu em motocicletas, tomando rumo desconhecido. O homem assassinado era o proprietário do imóvel. A mulher havia se mudado recentemente para o local com o filho, que não estava na residência no momento do ataque. Um outro morador conseguiu se esconder em um quarto durante a ação criminosa e escapou ileso.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia. Equipes da Polícia Civil também estiveram no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e está sendo investigado. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha para identificar os autores e esclarecer a motivação do duplo homicídio.