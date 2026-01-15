16 de janeiro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba

INCÊNDIO

VIDEO:Carro pega fogo no Centro de Piracicaba durante a madrugada

Por Gabriele C. Sanches |
Enviado para o jornal

Um carro foi completamente destruído por um incêndio na madrugada desta quarta-feira (15), no Centro de Piracicaba, em uma rua residencial próxima à Unimed Piracicaba.

De acordo com moradores da região, o fogo começou por volta da 1h20, após uma explosão, e as chamas se espalharam rapidamente. O incêndio atingiu grandes proporções e chegou a alcançar o terceiro andar de um prédio vizinho, causando medo entre os moradores, que temeram que o fogo se alastrasse para os imóveis próximos.

A vizinhança relata que não foi possível tentar conter o incêndio antes da chegada dos bombeiros, já que a região estaria sem abastecimento de água há dois dias. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou cerca de 20 minutos para chegar ao local, quando o veículo já estava completamente em chamas.

O combate ao incêndio foi concluído por volta das 3h, sem registro de feridos. Após a ocorrência, equipes da CPFL também foram acionadas, pois a fiação externa foi afetada pelo calor das chamas.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas. O carro ficou totalmente carbonizado e permaneceu no local após o atendimento da ocorrência.

