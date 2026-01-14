Moradores da região central de Piracicaba e usuários do Terminal Central de Integração (TCI) procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da zeladoria da praça localizada nas proximidades do terminal.
Segundo os relatos encaminhados à reportagem, a vegetação da praça está sem manutenção e ocupa áreas destinadas à circulação de pedestres. O mato também avançou para a rua ao lado da praça, alcançando parte da via utilizada por veículos.
Usuários do TCI afirmam que a condição do espaço interfere no deslocamento diário de quem utiliza o transporte coletivo e frequenta o terminal. Moradores da região informam que a falta de manutenção é observada há algum tempo e pedem a realização de serviços de capina e limpeza.
Além da vegetação, frequentadores apontam a necessidade de ações regulares de zeladoria para garantir a utilização adequada do espaço público. Eles solicitam que o poder público avalie a situação e adote medidas para a manutenção da praça.
O que diz a Prefeitura
Em nota encaminhada para o Jornal de Piracicaba, a Prefeitura disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que o serviço de corte de mato será executado até este sábado, 17/01".