Moradores da região central de Piracicaba e usuários do Terminal Central de Integração (TCI) procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação da zeladoria da praça localizada nas proximidades do terminal.

Segundo os relatos encaminhados à reportagem, a vegetação da praça está sem manutenção e ocupa áreas destinadas à circulação de pedestres. O mato também avançou para a rua ao lado da praça, alcançando parte da via utilizada por veículos.