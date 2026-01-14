A Corporação Musical União Operária está com inscrições abertas para o projeto "Sou Musical", iniciativa voltada à iniciação musical de moradores de Piracicaba a partir dos 12 anos. A proposta oferece aulas gratuitas e acessíveis, sem a exigência de conhecimento prévio em música e sem a necessidade de possuir instrumento musical.

Projeto amplia acesso à formação musical

O "Sou Musical" foi desenvolvido para apresentar os fundamentos da música por meio de atividades teóricas e práticas, atendendo principalmente iniciantes. O objetivo é permitir que os participantes tenham o primeiro contato com a linguagem musical de forma simples e progressiva, estimulando o interesse artístico e o desenvolvimento de novas habilidades.

Educadores envolvidos destacam que a metodologia foi pensada para acolher quem nunca teve contato com o ensino musical. A música é trabalhada como ferramenta de formação cultural, concentração e disciplina, contribuindo também para o crescimento pessoal dos alunos.