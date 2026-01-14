A Corporação Musical União Operária está com inscrições abertas para o projeto "Sou Musical", iniciativa voltada à iniciação musical de moradores de Piracicaba a partir dos 12 anos. A proposta oferece aulas gratuitas e acessíveis, sem a exigência de conhecimento prévio em música e sem a necessidade de possuir instrumento musical.
Projeto amplia acesso à formação musical
O "Sou Musical" foi desenvolvido para apresentar os fundamentos da música por meio de atividades teóricas e práticas, atendendo principalmente iniciantes. O objetivo é permitir que os participantes tenham o primeiro contato com a linguagem musical de forma simples e progressiva, estimulando o interesse artístico e o desenvolvimento de novas habilidades.
Educadores envolvidos destacam que a metodologia foi pensada para acolher quem nunca teve contato com o ensino musical. A música é trabalhada como ferramenta de formação cultural, concentração e disciplina, contribuindo também para o crescimento pessoal dos alunos.
VEJA MAIS
- ESALQ lança férias infantis com jogos e cinema ao ar livre
- Pinacoteca abre oficinas 'Exploradores da Pina' para crianças
- Férias: Novo filme de Tom & Jerry estreia em Piracicaba; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Valorização da tradição das bandas
A iniciativa integra o planejamento da União Operária para 2026 e reforça o compromisso da corporação com a difusão cultural. Além da formação de novos músicos, o projeto busca resgatar a tradição das bandas musicais, especialmente aquelas ligadas aos espaços públicos e à convivência comunitária.
Coordenação do projeto
O responsável pelo projeto é o músico e maestro Jonatas Dionísio, que possui formação musical pelo Conservatório Musical de Tatuí e outras qualificações no campo da música. Ele responde pela condução pedagógica das atividades e pelo acompanhamento dos participantes ao longo do processo de aprendizagem.
Inscrições e vagas limitadas
As vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por mensagem via WhatsApp, pelo número (19) 9 9812-7045. Pelo mesmo contato, os interessados podem obter mais informações sobre o projeto.