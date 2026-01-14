Os interessados podem conhecer e escolher os equídeos diretamente no Disk Animais até o dia 31 de janeiro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 11h, na rua Alberto Coral, 1.500, na Fazenda Experimental do Estado.

A Prefeitura de Piracicaba abriu a 3ª edição do processo de adoção de equídeos recolhidos pelo serviço Disk Animais. A iniciativa é coordenada pela Divisão de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e disponibiliza 14 cavalos para adoção responsável. Os animais têm entre três e oito anos de idade e são todos devidamente microchipados.

A visitação é livre e não exige agendamento prévio. Após escolher o animal, o interessado deve preencher o formulário de adoção no próprio local. Caso um mesmo equídeo tenha mais de um candidato, a definição do adotante será feita pela equipe técnica da Divisão de Proteção Animal, com base nas informações apresentadas no formulário.

Concluída essa etapa, é necessária a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), no valor de R$ 23. O pagamento da guia e o transporte do cavalo são de inteira responsabilidade do adotante, que deve providenciar veículo adequado e em conformidade com a legislação vigente.

Termo de responsabilidade e fiel depositário

A formalização da adoção inclui a assinatura do Termo de Responsabilidade, que pode ser feita presencialmente na sede da Divisão de Proteção Animal, localizada na rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, ou de forma online, via WhatsApp, com assinatura digital.