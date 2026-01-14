A Prefeitura de Piracicaba abriu a 3ª edição do processo de adoção de equídeos recolhidos pelo serviço Disk Animais. A iniciativa é coordenada pela Divisão de Proteção Animal, vinculada à Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, e disponibiliza 14 cavalos para adoção responsável. Os animais têm entre três e oito anos de idade e são todos devidamente microchipados.
Os interessados podem conhecer e escolher os equídeos diretamente no Disk Animais até o dia 31 de janeiro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, e aos sábados, das 8h às 11h, na rua Alberto Coral, 1.500, na Fazenda Experimental do Estado.
Visitação e escolha dos animais
A visitação é livre e não exige agendamento prévio. Após escolher o animal, o interessado deve preencher o formulário de adoção no próprio local. Caso um mesmo equídeo tenha mais de um candidato, a definição do adotante será feita pela equipe técnica da Divisão de Proteção Animal, com base nas informações apresentadas no formulário.
Concluída essa etapa, é necessária a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), no valor de R$ 23. O pagamento da guia e o transporte do cavalo são de inteira responsabilidade do adotante, que deve providenciar veículo adequado e em conformidade com a legislação vigente.
Termo de responsabilidade e fiel depositário
A formalização da adoção inclui a assinatura do Termo de Responsabilidade, que pode ser feita presencialmente na sede da Divisão de Proteção Animal, localizada na rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, ou de forma online, via WhatsApp, com assinatura digital.
Em alguns casos, os equídeos disponíveis são oriundos de resgates por maus-tratos. Nessas situações, enquanto o processo judicial estiver em andamento, a adoção ocorre na condição de fiel depositário. Isso significa que o adotante assume a guarda temporária do animal, podendo haver, em casos excepcionais, a necessidade de devolução por determinação judicial.
Requisitos para participar
Para participar do processo de adoção, é obrigatório que o interessado possua cadastro ativo junto à Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo, com propriedade regularizada no sistema Gedave. No caso de tutores de outros estados, a propriedade deve estar registrada junto ao órgão de Defesa Agropecuária correspondente.
A regularização do cadastro pode ser feita diretamente com a Defesa Agropecuária, inclusive por meio do WhatsApp, pelo número (19) 98274-6116.