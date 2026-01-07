Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
TOM & JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU
Tom & Jerry se envolvem em mais uma aventura quando, durante uma perseguição dentro de um museu, encontram um objeto mágico e acabam sendo transportados no tempo. Perdidos em uma época distante e vivendo muitas confusões pelo caminho, eles precisarão deixar as brigas de lado e trabalhar juntos para encontrar uma forma de voltar para casa antes que seja tarde.
AGENTES MUITO ESPECIAIS
Os agentes Jeff e Johnny começam a trabalhar juntos trocando farpas, mas aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Em meio a perigos e aventuras, os dois se infiltram em uma penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça.
SEGUEM EM CARTAZ
AVATAR: FOGO E CINZAS
Após a devastadora guerra contra a RDA e a perda do seu filho mais velho, Jake Sully e Neytiri devem enfrentar uma nova ameaça: o Povo das Cinzas, uma nova e agressiva tribo Na’vi, conhecida por sua violência extrema e sede de poder, liderada pelo implacável Varang (Oona Chaplin). O misterioso clã é composto por guerreiros que controlam o fogo e cuja lealdade pode desequilibrar o destino do planeta. Diante de novos esforços humanos de colonização e do recente inimigo, a família de Jake deve lutar por sua sobrevivência e pelo futuro de Pandora, caso queiram as suas vidas normais novamente.
A EMPREGADA
Millie, uma jovem em dificuldades, vê na chance de trabalhar como empregada doméstica para Nina e Andrew a oportunidade de recomeçar. No entanto, logo descobre que os segredos daquela família são muito mais perigosos do que os seus.
ZOOTOPIA 2
Os heróis Judy Hopps e Nick Wilde retornam para uma nova e inusitada missão na movimentada Zootopia. Depois de solucionarem o maior caso da história da cidade, a dupla recebe uma ordem inesperada do Chefe Bogo: participar do programa de aconselhamento “Parceiros em Crise”. Enquanto tentam lidar com as dinâmicas nada convencionais desse treinamento obrigatório, um novo enigma surge com a chegada de Gary De’Snake, um réptil enigmático e venenoso que desperta suspeitas por onde passa.
ANACONDA
Doug e Griff são melhores amigos desde a infância e sempre sonharam em refazer seu filme favorito de todos os tempos: Anaconda. Quando uma crise de meia-idade os impulsiona, eles partem para o coração da Amazônia para começar as filmagens, mas as coisas ficam sérias quando uma anaconda de verdade aparece no set.
TAINÁ E OS GUARDIÕES DA AMAZÔNIA – EM BUSCA DA FLECHA AZUL
Tainá, ao lado da sábia Mestra Aí, assume o papel de Guardiã da Amazônia. Quando perde a Flecha Azul, ela parte em uma jornada ao lado de seus amigos Catu, Pepe e Suri para recuperá-la e impedir que o mal de Jurupari ameace destruir a floresta. Uma aventura repleta de amizade, coragem e grandes desafios!
BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA
No novo filme, Bob Esponja tem a missão de provar que é um “cara grande". Determinado a mostrar sua bravura ao Sr. Sirigueijo, ele segue o Holandês Voador – um misterioso pirata fantasma - e embarca em uma aventura marítima que o leva às profundezas do mar, onde nenhum outro Esponja jamais esteve.
D.P.A. 4 - O FANTÁSTICO REINO DE ONDION
Os Detetives do Prédio Azul, Mel e Zeca, embarcam em uma missão perigosa para encontrar Max, que desapareceu misteriosamente. A pista leva eles até o Reino de Ondion. Lá, eles enfrentam vilões e magia para resgatar o amigo e impedir os planos do bruxo Rumorum e de Juks, que querem dominar o reino.
EU E MEU AVÔ NIHONJIN
Noboru, um menino descendente de imigrantes japoneses, passa a investigar a história de sua família após ouvir as memórias do avô. Ao longo dessa jornada, ele descobre a existência de um tio misterioso e reflete sobre o que significa ser nipo-brasileiro, entre tradições herdadas e o desejo de pertencer a dois mundos.