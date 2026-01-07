Durante o recesso escolar de janeiro, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) abre suas portas para crianças e famílias com uma programação gratuita voltada ao lazer, à cultura e ao contato com a natureza. O projeto Férias na ESALQ acontece entre os dias 19 e 23 de janeiro, sempre das 15h às 18h, no Museu Luiz de Queiroz e nas áreas verdes do campus.

Campus vira espaço de lazer educativo

Ao longo de cinco dias, o campus Luiz de Queiroz se transforma em um ambiente de convivência e aprendizado. As atividades ocupam o museu e os gramados ao redor, criando um cenário propício para brincadeiras, exploração e interação em espaços abertos.

VEJA MAIS

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Brincadeiras orientadas e interação livre