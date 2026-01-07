Durante o recesso escolar de janeiro, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) abre suas portas para crianças e famílias com uma programação gratuita voltada ao lazer, à cultura e ao contato com a natureza. O projeto Férias na ESALQ acontece entre os dias 19 e 23 de janeiro, sempre das 15h às 18h, no Museu Luiz de Queiroz e nas áreas verdes do campus.
Campus vira espaço de lazer educativo
Ao longo de cinco dias, o campus Luiz de Queiroz se transforma em um ambiente de convivência e aprendizado. As atividades ocupam o museu e os gramados ao redor, criando um cenário propício para brincadeiras, exploração e interação em espaços abertos.
Brincadeiras orientadas e interação livre
A programação inclui jogos ao ar livre, atividades recreativas orientadas e momentos de livre interação entre as crianças. Todas as ações contam com acompanhamento de monitores, favorecendo o desenvolvimento físico, a criatividade e a socialização entre participantes de diferentes idades.
Cinema infantil ao ar livre é destaque
Um dos pontos altos do projeto é o CINEsalq infantil, que promove sessões de cinema temático voltadas ao público infantil. Os filmes selecionados têm abordagem educativa e cultural, ampliando o acesso das crianças ao audiovisual em um ambiente aberto e acolhedor.
Contato com a universidade e o meio ambiente
Além do lazer, a iniciativa busca aproximar as crianças do espaço universitário e estimular a valorização do meio ambiente. As atividades incentivam o respeito às áreas verdes e ao patrimônio natural do campus, reforçando a educação ambiental de forma lúdica.
Vagas limitadas e público atendido
Ao todo, são oferecidas 150 vagas, com carga horária total de 15 horas. A programação é destinada a crianças e familiares da comunidade externa de Piracicaba e cidades da região. O projeto é coordenado pela Comissão de Cultura e Extensão, com apoio do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da ESALQ
Mais informações se encontram no site da ESALQ