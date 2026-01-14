A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra inicia o ano com a programação "Exploradores da Pina", voltada às férias escolares. Ao longo do mês de janeiro, o espaço se transforma em um território de invenções, reunindo atividades que estimulam a imaginação, o olhar criativo e a liberdade de expressão de crianças e adolescentes de 5 a 12 anos.

Um mês de descobertas artísticas

A proposta do projeto é ampliar o contato do público infantil com diferentes linguagens artísticas. Lentes que revelam novos detalhes, papéis que se transformam em mundos, filmes que expandem a imaginação e histórias que atravessam o tempo fazem parte das experiências oferecidas, criando um ambiente de aprendizado e experimentação artística.

Oficinas, cinema e contação de histórias