A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra inicia o ano com a programação "Exploradores da Pina", voltada às férias escolares. Ao longo do mês de janeiro, o espaço se transforma em um território de invenções, reunindo atividades que estimulam a imaginação, o olhar criativo e a liberdade de expressão de crianças e adolescentes de 5 a 12 anos.
Um mês de descobertas artísticas
A proposta do projeto é ampliar o contato do público infantil com diferentes linguagens artísticas. Lentes que revelam novos detalhes, papéis que se transformam em mundos, filmes que expandem a imaginação e histórias que atravessam o tempo fazem parte das experiências oferecidas, criando um ambiente de aprendizado e experimentação artística.
Oficinas, cinema e contação de histórias
As atividades do "Exploradores da Pina" acontecem sempre às 14h. A programação é:
- Dia 15 de janeiro com a oficina "Fotografia na Pina", conduzida por Renan Nakano Alves.
- Dia 16, ocorre a atividade "Pina, Papel e Arte", com condução de Sérgio Esteves.
- Dia 20 de janeiro, o público participa da sessão "Cine na Pina", com a exibição do filme "Garoto Cósmico".
- A agenda segue em 21 de janeiro com uma atividade de contação de histórias, conduzida por Maria Pia Bernabe.
- O encerramento acontece em 22 de janeiro com o "Cine na Pina", que exibirá o filme "O Menino e o Mundo", em parceria com o MISP.
Inscrições, local e horários
As atividades são gratuitas e acontecem na Sala Geraldo Amaral do Nascimento, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Engenho Central. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas previamente pelo WhatsApp, no número (19) 3412-3770.
O horário de funcionamento administrativo da Pinacoteca é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já as exposições podem ser visitadas de terça a sexta-feira, aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.