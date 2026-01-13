Com o período de férias e o aumento dos gastos no início do ano, a procura por adoções diminui, enquanto os resgates continuam. Diante desse cenário, a SPPA aposta em feiras presenciais como principal ferramenta para ampliar a visibilidade dos animais acolhidos.

Janeiro é tradicionalmente um dos meses mais difíceis para a adoção de cães e gatos, e, para enfrentar essa queda, a Sociedade Piracicabana de Proteção aos Animais (SPPA) concentra esforços em uma agenda reforçada de feiras em Piracicaba ao longo da próxima semana.

Entre as ações confirmadas, a SPPA realiza uma feira no dia 24 de janeiro, na Agropet São Dimas. Já nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a entidade promove feira no Shopping Piracicaba, que tradicionalmente recebe a ação no último final de semana de cada mês.

Programação fixa ao longo do mês

Além das datas especiais, a SPPA mantém uma agenda regular de feiras em diferentes pontos da cidade. Aos sábados, as ações acontecem na Pet Camp, na Avenida Independência. Já na Agropecuária do Marinho, no bairro Paulista, as feiras ocorrem em sábados alternados. Aos domingos, a SPPA promove feiras na Agropecuária do Mané, na Avenida Professor Alberto Vollet Sachs.

Orientação e adoção responsável

Durante os eventos, o público pode conhecer cães e gatos que passaram por resgate, cuidados veterinários e processo de socialização. Voluntários orientam os interessados sobre guarda responsável, adaptação dos animais e o compromisso necessário para uma adoção definitiva.

Tradição e impacto social