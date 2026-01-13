As noites de janeiro ganham mais cor, som e movimento em Águas de São Pedro, estância turística localizada na região de Piracicaba, com a realização do Festival de Verão 2026. Gratuito e aberto ao público, o evento leva uma programação musical diversificada a espaços públicos da cidade, reforçando o calendário cultural, incentivando o turismo e promovendo o convívio entre moradores e visitantes durante o período de férias.
Distribuído ao longo do mês, o festival aposta em estilos variados e atrações para diferentes públicos, transformando praças e áreas abertas em verdadeiros pontos de encontro. A iniciativa também contribui para aquecer o comércio local e valorizar a ocupação dos espaços urbanos com cultura e lazer de qualidade, atraindo público de cidades vizinhas, como Piracicaba.
Diversidade musical marca o festival
Rock nacional e internacional, sertanejo, MPB, pop, pagode e banda baile compõem a programação do Festival de Verão 2026. A proposta é oferecer noites animadas e acessíveis, reunindo famílias, grupos de amigos e turistas em apresentações que misturam clássicos conhecidos e repertórios atuais.
Além dos shows musicais, a organização destaca que o evento contará com uma programação cultural especial integrada ao festival, ampliando as opções de entretenimento e fortalecendo o papel da cultura como elemento de integração social.
Palcos ao ar livre e clima de verão
A maior parte das apresentações acontece na Praça Prefeito Wilson Modesto, espaço tradicional para eventos no município, que recebe o público em diversas datas do festival. Na etapa final, a programação segue para o Palco Boulevard, garantindo novos cenários e experiências para quem acompanha o evento até o encerramento.
Com estrutura ao ar livre, entrada gratuita e clima descontraído, o Festival de Verão se consolida como uma das principais opções de lazer em Águas de São Pedro e em toda a região de Piracicaba durante o mês de janeiro.
Programação
Sexta-feira – 16 de janeiro
- 20h30 às 23h – Praça Prefeito Wilson Modesto
- Legião Urbana Cover do Brasil (rock nacional)
Sábado – 17 de janeiro
- A partir das 20h – Praça Prefeito Wilson Modesto
- Carol Melo e Karla, das 20h às 21h (sertanejo)
- Sr. Jota, das 21h30 às 23h30 (pop rock)
Sexta-feira – 23 de janeiro
- 21h às 23h30 – Praça Prefeito Wilson Modesto
- Banda Themplus (repertório variado)
Sábado – 24 de janeiro
- A partir das 20h – Praça Prefeito Wilson Modesto
- Banda 1,2,3 Pin, das 20h às 21h (MPB e pop rock)
- The Fishes Band, das 21h30 às 23h30 (pop rock internacional)
Sexta-feira – 30 de janeiro
- 20h30 às 23h – Palco Boulevard
- Banda Maracangalha (MPB e música popular brasileira)
Sábado – 31 de janeiro
- A partir das 19h30 – Palco Boulevard
- Som da Massa, das 19h30 às 21h (pagode)
- Banda Acrópolis, das 21h30 às 23h30 (banda baile)