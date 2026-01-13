15 de janeiro de 2026
PERTO DE PIRACICABA

Festival de Verão anima janeiro em Águas de São Pedro; VEJA

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação

As noites de janeiro ganham mais cor, som e movimento em Águas de São Pedro, estância turística localizada na região de Piracicaba, com a realização do Festival de Verão 2026. Gratuito e aberto ao público, o evento leva uma programação musical diversificada a espaços públicos da cidade, reforçando o calendário cultural, incentivando o turismo e promovendo o convívio entre moradores e visitantes durante o período de férias.

Distribuído ao longo do mês, o festival aposta em estilos variados e atrações para diferentes públicos, transformando praças e áreas abertas em verdadeiros pontos de encontro. A iniciativa também contribui para aquecer o comércio local e valorizar a ocupação dos espaços urbanos com cultura e lazer de qualidade, atraindo público de cidades vizinhas, como Piracicaba.

Diversidade musical marca o festival

Rock nacional e internacional, sertanejo, MPB, pop, pagode e banda baile compõem a programação do Festival de Verão 2026. A proposta é oferecer noites animadas e acessíveis, reunindo famílias, grupos de amigos e turistas em apresentações que misturam clássicos conhecidos e repertórios atuais.

Além dos shows musicais, a organização destaca que o evento contará com uma programação cultural especial integrada ao festival, ampliando as opções de entretenimento e fortalecendo o papel da cultura como elemento de integração social.

Palcos ao ar livre e clima de verão

A maior parte das apresentações acontece na Praça Prefeito Wilson Modesto, espaço tradicional para eventos no município, que recebe o público em diversas datas do festival. Na etapa final, a programação segue para o Palco Boulevard, garantindo novos cenários e experiências para quem acompanha o evento até o encerramento.

Com estrutura ao ar livre, entrada gratuita e clima descontraído, o Festival de Verão se consolida como uma das principais opções de lazer em Águas de São Pedro e em toda a região de Piracicaba durante o mês de janeiro.

Programação

Sexta-feira – 16 de janeiro

  • 20h30 às 23h – Praça Prefeito Wilson Modesto
  • Legião Urbana Cover do Brasil (rock nacional)

Sábado – 17 de janeiro

  • A partir das 20h – Praça Prefeito Wilson Modesto
  • Carol Melo e Karla, das 20h às 21h (sertanejo)
  • Sr. Jota, das 21h30 às 23h30 (pop rock)

Sexta-feira – 23 de janeiro

  • 21h às 23h30 – Praça Prefeito Wilson Modesto
  • Banda Themplus (repertório variado)

Sábado – 24 de janeiro

  • A partir das 20h – Praça Prefeito Wilson Modesto
  • Banda 1,2,3 Pin, das 20h às 21h (MPB e pop rock)
  • The Fishes Band, das 21h30 às 23h30 (pop rock internacional)

Sexta-feira – 30 de janeiro

  • 20h30 às 23h – Palco Boulevard
  • Banda Maracangalha (MPB e música popular brasileira)

Sábado – 31 de janeiro

  • A partir das 19h30 – Palco Boulevard
  • Som da Massa, das 19h30 às 21h (pagode)
  • Banda Acrópolis, das 21h30 às 23h30 (banda baile)

