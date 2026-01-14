Carnaval 2026: inscrições abertas para foodtrucks no Engenho Central

A Secretaria Municipal de Cultura de Piracicaba está com inscrições abertas para foodtrucks interessados em participar do evento Carnaval no Engenho, que será realizado nos dias 30 de janeiro, das 19h às 22h, e 15 e 17 de fevereiro, das 17h às 22h, no Parque do Engenho Central.

A participação é gratuita e os interessados devem se inscrever entre os dias 14 e 21 de janeiro, por meio de formulário online. Ao todo, serão selecionados até cinco foodtrucks para atuar no evento.

Como se inscrever