Um homem de 48 anos entrou em uma lagoa para buscar uma bola. Minutos depois, ele já não conseguia se manter na superfície. A cena, vista à distância, rapidamente indicou que algo estava muito errado.

Um episódio aparentemente banal terminou de forma devastadora, em um momento que era para ser de descanso e lazer. A brincadeira de futebol se transformou em desespero, silêncio e luto na tarde desta segunda-feira (12), na zona rural de Campinas, a 70 km de Piracicaba.

Segundo informações repassadas pela esposa aos bombeiros e à polícia, o homem conhecia bem o local, frequentava a área com regularidade e sabia nadar. No entanto, dentro da água, começou a apresentar sinais claros de exaustão e dificuldade respiratória. Ele sofria de hipertensão e, conforme relatado, reclamava com frequência de dores no peito e falta de ar — fatores que podem ter contribuído para o desfecho fatal.

O tempo passou sem que ele retornasse à margem. O clima de apreensão deu lugar ao pânico, e o resgate foi imediatamente acionado. Equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram uma operação de busca que se estendeu por cerca de três horas, até que o corpo foi finalmente localizado submerso na lagoa.

A perícia técnica esteve no local para realizar os procedimentos necessários. De acordo com o boletim de ocorrência, a região não possui câmeras de monitoramento, o que dificulta a reconstituição exata dos últimos instantes antes do afogamento. O caso foi registrado e encaminhado ao 2º Distrito Policial de Campinas.