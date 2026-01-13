Motociclistas e motoristas estão correndo perigo diário na avenida Rio das Pedras, entre o Jardim Ipanema e o bairro Pompéia, em Piracicaba. Para sinalizar um bueiro no meio da via, foi improvisado um dispositivo de sinalização considerado insuficiente e perigoso por quem passa pelo local.
Segundo relatos, apesar de ter cor chamativa, o objeto não é facilmente percebido, principalmente à noite, já que o trecho é mal iluminado e a peça é única, não chamando atenção à distância. O resultado é tensão constante no trânsito.
Motoristas se assustam ao perceber o obstáculo de última hora, freiam bruscamente ou desviam para as pistas laterais, aumentando o risco de colisões. A situação fica ainda mais grave nos momentos em que o semáforo do cruzamento anterior abre e libera um grande volume de veículos.
Motociclistas relatam que quase caíram ao serem fechados por carros que desviam de forma repentina. O medo é que o local se transforme em palco de um acidente grave a qualquer momento, caso nenhuma providência seja tomada.