Motociclistas e motoristas estão correndo perigo diário na avenida Rio das Pedras, entre o Jardim Ipanema e o bairro Pompéia, em Piracicaba. Para sinalizar um bueiro no meio da via, foi improvisado um dispositivo de sinalização considerado insuficiente e perigoso por quem passa pelo local.

Segundo relatos, apesar de ter cor chamativa, o objeto não é facilmente percebido, principalmente à noite, já que o trecho é mal iluminado e a peça é única, não chamando atenção à distância. O resultado é tensão constante no trânsito.