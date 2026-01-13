Uma providencial ação policial resultou na prisão de um homem de 50 anos por estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (12) em Piracicaba. Ele foi encontrado em uma residência com duas jovens e um bebê.
De acordo com as informações, as equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o apoio da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) se delocaram até a casa. No local, o suspeito estava com as duas mulheres e um bebê, sendo uma jovem de 19 anos com possíveis distúrbios. A casa estava suja e sem as mínimas condições de higiene.
Diante da situação, o homem foi preso por estupro de vulnerável e as mulheres encaminhados para o CRAM (Centro de Referência de Atendimento â Mulher). Os celulares foram aprendidos para investigação.
De acordo com a polícia, a prisão do indivíduo é temporária, pelo período de 30 dias, podendo ser convertida para preventiva. Um boletim de ocorrência foi registrado.