Uma providencial ação policial resultou na prisão de um homem de 50 anos por estupro de vulnerável, nesta segunda-feira (12) em Piracicaba. Ele foi encontrado em uma residência com duas jovens e um bebê.

De acordo com as informações, as equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com o apoio da Delegacia de Investigações Criminais (DEIC) se delocaram até a casa. No local, o suspeito estava com as duas mulheres e um bebê, sendo uma jovem de 19 anos com possíveis distúrbios. A casa estava suja e sem as mínimas condições de higiene.