O Projeto Um novo Cãomeço encerrou 2025 com um marco histórico: 117 animais resgatados, o maior número já registrado pelo grupo desde o início do controle dos atendimentos. O avanço, porém, vem acompanhado de desafios que moldam as metas para 2026, centradas em ampliar adoções, garantir lares temporários e investir na prevenção do abandono.

Formado por seis voluntárias — Carolina Zanotta, Nathalia Godoi, Bruna Roman, Vanessa Trevisan Costa, Simone Lourenço e Heloísa Andrade — o projeto atua de forma independente, sem fins lucrativos e sem abrigo próprio, contando com o apoio da comunidade para manter as ações.

Recorde anual expõe avanço e limites

A trajetória recente mostra crescimento contínuo: 91 resgates em 2023, 104 em 2024 e o recorde em 2025. Para as voluntárias, os números refletem maior organização, mas também o agravamento do abandono e dos casos de risco nas ruas.