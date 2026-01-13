Queda no número de doadores chega a 30% neste período; meta é atingir 1.200 bolsas por mês para atender hospitais da região

Os estoques de sangue do Hemonúcleo de Piracicaba operam abaixo do ideal no início de janeiro para todos os tipos sanguíneos, com maior atenção para A+, A-, O+, O-, B- e AB. A situação preocupa a instituição, que atende hospitais e clínicas de Piracicaba e região.

De acordo com a assistente social Luciana Jerusalém, a redução é comum nesta época do ano e está diretamente relacionada ao período de férias. “Historicamente, observamos uma queda de cerca de 30% no número de doadores. Os números ficam bem abaixo do necessário para manter os estoques em níveis seguros, ao mesmo tempo em que há aumento na demanda”, explica.