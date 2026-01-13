15 de janeiro de 2026
DOAÇÃO DE SANGUE

Queda nas doações preocupa Hemonúcleo de Piracicaba

Por Gabriele C. Sanches |
Tempo de leitura: 3 min
Gabriele C. Sanches

Queda no número de doadores chega a 30% neste período; meta é atingir 1.200 bolsas por mês para atender hospitais da região

Os estoques de sangue do Hemonúcleo de Piracicaba operam abaixo do ideal no início de janeiro para todos os tipos sanguíneos, com maior atenção para A+, A-, O+, O-, B- e AB. A situação preocupa a instituição, que atende hospitais e clínicas de Piracicaba e região.

De acordo com a assistente social Luciana Jerusalém, a redução é comum nesta época do ano e está diretamente relacionada ao período de férias. “Historicamente, observamos uma queda de cerca de 30% no número de doadores. Os números ficam bem abaixo do necessário para manter os estoques em níveis seguros, ao mesmo tempo em que há aumento na demanda”, explica.

A meta mensal do Hemonúcleo é alcançar a coleta de 1.200 bolsas de sangue, volume considerado essencial para garantir atendimento seguro aos pacientes da região. “Para isso, contamos com a solidariedade da população, especialmente neste período em que as doações costumam diminuir”, reforça Luciana.

Atendimento ampliado aos sábados

Para tentar reverter o cenário, a partir do dia 10 de janeiro o Hemonúcleo, localizado na Santa Casa de Piracicaba, passa a funcionar todos os sábados, das 7h30 às 12h. A medida busca facilitar o acesso de doadores e reforçar os estoques de sangue.

Segundo informações do Hemocentro da Unicamp, ao qual o Hemonúcleo de Piracicaba é vinculado, há necessidade de todos os tipos sanguíneos, com prioridade para O-, O+, A+ e A-.

Passo a passo para doar sangue

O processo de doação começa com um cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. Em seguida, o candidato recebe orientações e passa por uma pré-triagem, que inclui verificação de pressão arterial, pulso, peso, temperatura e teste de anemia.

Depois, uma entrevista avalia possíveis riscos e contraindicações antes da coleta. Todo o procedimento leva cerca de 80 minutos e é totalmente seguro, com uso de material descartável.

Após a doação, os hemocomponentes ficam em quarentena por 24 a 48 horas, até a liberação dos resultados dos exames. Somente após essa etapa o sangue é disponibilizado para transfusão e compatibilizado com os pacientes.

Como doar sangue em Piracicaba

O atendimento para doação acontece de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, além dos sábados com funcionamento ampliado, sempre divulgados pelas redes sociais do Hemonúcleo.

A coleta é realizada na Avenida Independência, nº 953, Bairro Alto, na Santa Casa de Piracicaba, ao lado do prédio do Cecan. Não é necessário agendamento: basta comparecer ao local e retirar uma senha.

Requisitos para doação

Para garantir a segurança de todos, é necessário:

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização; maiores de 61 só podem doar se a primeira doação foi antes dessa idade);

Pesar no mínimo 50 kg;

Ter dormido ao menos seis horas nas últimas 24 horas;

Não estar em jejum e evitar alimentos gordurosos antes da doação;

Estar bem hidratado e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas.

Impedimentos temporários ou definitivos

Não podem doar pessoas com gripe, resfriado ou febre, histórico de doenças como sífilis, malária ou doença de Chagas, uso de drogas injetáveis ilícitas, hepatite após os 11 anos, ou que tenham realizado endoscopia há menos de seis meses. Gestantes, mulheres até três meses após o parto ou em fase de amamentação também estão impedidas.

