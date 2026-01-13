A previsão do tempo indica risco de temporal nas próximas horas desta terça (13) em Piracicaba, com possibilidade de queda de granizo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade deve se intensificar entre a tarde e a noite, elevando o alerta para transtornos urbanos.

Durante a tarde, a cidade deve registrar muitas nuvens, pancadas de chuva e chance de granizo, cenário típico de instabilidade associada ao calor e à umidade. Já no período da noite, a previsão aponta céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que aumenta o risco de rajadas de vento e precipitação intensa em curto espaço de tempo.

A temperatura mínima prevista é de 21 °C, mas a sensação térmica pode variar ao longo do dia devido à combinação de chuva, vento e nebulosidade.