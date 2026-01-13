A previsão do tempo indica risco de temporal nas próximas horas desta terça (13) em Piracicaba, com possibilidade de queda de granizo, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A instabilidade deve se intensificar entre a tarde e a noite, elevando o alerta para transtornos urbanos.
Durante a tarde, a cidade deve registrar muitas nuvens, pancadas de chuva e chance de granizo, cenário típico de instabilidade associada ao calor e à umidade. Já no período da noite, a previsão aponta céu carregado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, o que aumenta o risco de rajadas de vento e precipitação intensa em curto espaço de tempo.
A temperatura mínima prevista é de 21 °C, mas a sensação térmica pode variar ao longo do dia devido à combinação de chuva, vento e nebulosidade.
Cuidados durante temporais
Diante da possibilidade de chuva forte e granizo, a orientação é para que a população redobre a atenção. Em casos de temporal, é recomendado evitar abrigo sob árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a postes, placas ou estruturas metálicas.
Motoristas devem ficar atentos a pontos de alagamento, comuns durante pancadas intensas, e evitar atravessar vias cobertas por água. Já pedestres precisam redobrar os cuidados com calçadas escorregadias e enxurradas.
Em residências, a recomendação é recolher objetos soltos em quintais e varandas, além de manter ralos e calhas desobstruídos para facilitar o escoamento da água da chuva.
A Defesa Civil orienta que, em situações de emergência, a população busque abrigo seguro e acione os canais oficiais. A previsão pode sofrer atualizações ao longo do dia, conforme o avanço das áreas de instabilidade sobre a região.