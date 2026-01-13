A cominicação da morte do menino Gabriel Sanfelice, de apenas 6 anos, vítima de atropelamento por um motorista que fugiu no bairro José Ometto, causou grande comoção em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba e intensificou a mobilização de familiares, amigos e moradores por justiça. O óbito foi confirmado na noite de domingo (11), após três dias de internação em estado crítico na UTI da Santa Casa.

Conhecido pela família e na escola como um menino afetuoso, comunicativo e cheio de energia, Gabriel gostava de brincar na rua com outras crianças da vizinhança e tinha rotina próxima dos familiares. Professores relataram que ele era participativo em sala de aula, mantinha bom relacionamento com os colegas e demonstrava entusiasmo pelas atividades escolares.