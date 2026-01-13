A cominicação da morte do menino Gabriel Sanfelice, de apenas 6 anos, vítima de atropelamento por um motorista que fugiu no bairro José Ometto, causou grande comoção em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba e intensificou a mobilização de familiares, amigos e moradores por justiça. O óbito foi confirmado na noite de domingo (11), após três dias de internação em estado crítico na UTI da Santa Casa.
Conhecido pela família e na escola como um menino afetuoso, comunicativo e cheio de energia, Gabriel gostava de brincar na rua com outras crianças da vizinhança e tinha rotina próxima dos familiares. Professores relataram que ele era participativo em sala de aula, mantinha bom relacionamento com os colegas e demonstrava entusiasmo pelas atividades escolares.
O atropelamento ocorreu na noite de quinta-feira (8), por volta das 21h45, na rua Tecelã. Segundo testemunhas, Gabriel estava nas proximidades da calçada quando entrou na via e foi atingido por um carro que, conforme relatos, seguia em velocidade elevada. O impacto provocou um traumatismo craniano grave, com edema cerebral e comprometimento neurológico severo.
Socorrido inicialmente à UPA, o menino foi transferido em seguida para a Santa Casa, onde permaneceu sob cuidados intensivos. Apesar dos esforços da equipe médica, o quadro clínico se manteve crítico desde a internação, evoluindo para a confirmação da morte encefálica no domingo à noite.
Câmeras de segurança da região registraram o momento posterior ao atropelamento e mostram que o motorista não parou para prestar socorro, deixando o local logo após atingir a criança. A atitude provocou revolta entre moradores, que relataram indignação diante da fuga do condutor.
A Polícia Civil informou que o motorista já foi identificado e deve se apresentar à delegacia para prestar esclarecimentos. A investigação apura as circunstâncias do acidente, incluindo a velocidade do veículo e a conduta do condutor após o impacto. Em caso de confirmação de fuga, o motorista pode responder por homicídio culposo no trânsito, com agravamento de pena.
A escola onde Gabriel estudava publicou uma nota de pesar, destacando o vazio deixado pela perda do aluno e prestando solidariedade à família. Até o momento, informações sobre velório e sepultamento não haviam sido oficialmente divulgadas.
O caso segue sob investigação e reacende o debate sobre segurança viária, respeito aos limites de velocidade em áreas residenciais e a responsabilidade de motoristas diante de acidentes com vítimas.