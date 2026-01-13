Pague Menos avança na região com a escala 5×2
A Rede de Supermercados Pague Menos anunciou que, a partir de 2026, dará continuidade à ampliação do modelo de jornada 5×2, que prevê cinco dias de trabalho e dois dias consecutivos de folga, substituindo gradualmente a tradicional escala 6×1. A mudança já está em vigor em unidades de Limeira e São Pedro e será estendida, de forma progressiva, para outras lojas do interior paulista.
Segundo a empresa, a decisão faz parte de um processo de reorganização das jornadas de trabalho, com foco na qualidade de vida dos colaboradores. A rede informou ainda que a ampliação do novo modelo ocorrerá de maneira planejada, sem divulgação de prazos específicos para a implantação completa em todas as unidades.
Mudanças no funcionamento aos domingos
Como reflexo da adoção da escala 5×2, a Pague Menos também anunciou ajustes no horário de funcionamento de algumas lojas, especialmente aos domingos. Em Santa Bárbara d’Oeste, a Loja 40, localizada na Rua Treze de Maio, deixará de funcionar aos domingos a partir de 18 de janeiro.
Outras unidades do interior paulista também terão horário reduzido nesse dia da semana. A partir de 25 de janeiro, lojas que atualmente funcionam das 7h às 20h passarão a atender das 8h às 18h aos domingos. As mudanças atingem unidades localizadas em Tietê, Boituva e Araras.
Empresa não descarta novas alterações
De acordo com a rede, as alterações operacionais estão diretamente ligadas à necessidade de adequar o funcionamento das lojas à nova organização das equipes. A Pague Menos não descarta que outros municípios também passem por mudanças ao longo do ano.
Em nota institucional, o CEO da rede, Sergio Biagioli, destacou que o crescimento da empresa está diretamente ligado às pessoas e que investir em condições de trabalho mais equilibradas faz parte da estratégia de desenvolvimento sustentável da companhia.
Tendência no setor supermercadista
A iniciativa da Pague Menos acompanha um movimento observado em outras redes do setor supermercadista do interior de São Paulo, que também têm anunciado o fim da escala 6×1 em algumas unidades. Apesar da mudança no formato da jornada, a carga horária semanal segue mantida em 44 horas, conforme a legislação trabalhista, passando apenas a ser distribuída em cinco dias.
O novo modelo tem sido apontado como uma alternativa para melhorar a organização do tempo de trabalho e ampliar os períodos de descanso dos colaboradores, sem comprometer a operação das lojas.