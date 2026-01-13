Pague Menos avança na região com a escala 5×2

A Rede de Supermercados Pague Menos anunciou que, a partir de 2026, dará continuidade à ampliação do modelo de jornada 5×2, que prevê cinco dias de trabalho e dois dias consecutivos de folga, substituindo gradualmente a tradicional escala 6×1. A mudança já está em vigor em unidades de Limeira e São Pedro e será estendida, de forma progressiva, para outras lojas do interior paulista.

Segundo a empresa, a decisão faz parte de um processo de reorganização das jornadas de trabalho, com foco na qualidade de vida dos colaboradores. A rede informou ainda que a ampliação do novo modelo ocorrerá de maneira planejada, sem divulgação de prazos específicos para a implantação completa em todas as unidades.

Mudanças no funcionamento aos domingos