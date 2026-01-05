O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba retomou nesta segunda-feira (5) as intervenções do Programa de Redução de Perdas no sistema de abastecimento. As obras, interrompidas no fim do ano, marcam uma das primeiras frentes de trabalho de 2026 e seguem até sexta-feira (9), com atuação em diversas regiões da cidade.
As equipes trabalham diariamente das 9h às 16h. Durante esse período, moradores dos bairros atendidos podem enfrentar interrupções temporárias no fornecimento de água ou oscilações na pressão, conforme o avanço dos serviços.
Nesta segunda-feira (5), as ações começaram em áreas como Areião, Vila Rezende, Nova Piracicaba, Vila Fátima, Jardim Monumento, Jardim Primavera, Jardim Mercedes e Terras do Engenho. Essa etapa inicial atinge cerca de 7,47% das ligações de água do município.
Na terça-feira (6), os trabalhos avançam para São Dimas, Cidade Jardim, Jardim Europa, São Judas Tadeu, Bairro Alto e Vila Independência, com impacto estimado em 7,56% dos consumidores.
Intervenções seguem até sexta-feira
A programação continua na quarta-feira (7) em bairros das regiões do Água Branca e Serra Verde, como Jardim Oriente, Monte Feliz, Residencial São Luiz e Chácara Água Branca, alcançando aproximadamente 1,89% das unidades atendidas.
Na quinta-feira (8), os serviços chegam a Conceição, Tupi, Parque Peoria, Santa Rita, Nova Iguaçu e Dois Córregos, com reflexo previsto em 3,38% do sistema.
Já a sexta-feira (9) concentra o maior volume de intervenções da semana. As equipes atuam em locais como Vila Industrial, Santa Terezinha, Parque Conceição, Jardim Javary, Parque Orlanda, Monte Rey, Vida Nova, Altos do Piracicaba, Artemis, Parque das Águas e loteamentos do entorno. Nesse dia, o impacto pode atingir até 13,98% dos usuários.
Objetivo é reduzir vazamentos e desperdício
Segundo o Semae, o programa tem como foco melhorar o desempenho da rede, identificar vazamentos ocultos e reduzir o desperdício de água. Técnicos ouvidos pela reportagem destacam que as ações são fundamentais para garantir maior eficiência no abastecimento ao longo do ano.
A autarquia orienta os moradores das regiões afetadas a utilizarem a água de forma consciente durante o período das obras. O cronograma pode sofrer alterações em caso de imprevistos técnicos ou mudanças nas condições climáticas.