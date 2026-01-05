O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba retomou nesta segunda-feira (5) as intervenções do Programa de Redução de Perdas no sistema de abastecimento. As obras, interrompidas no fim do ano, marcam uma das primeiras frentes de trabalho de 2026 e seguem até sexta-feira (9), com atuação em diversas regiões da cidade.

As equipes trabalham diariamente das 9h às 16h. Durante esse período, moradores dos bairros atendidos podem enfrentar interrupções temporárias no fornecimento de água ou oscilações na pressão, conforme o avanço dos serviços.

Nesta segunda-feira (5), as ações começaram em áreas como Areião, Vila Rezende, Nova Piracicaba, Vila Fátima, Jardim Monumento, Jardim Primavera, Jardim Mercedes e Terras do Engenho. Essa etapa inicial atinge cerca de 7,47% das ligações de água do município.