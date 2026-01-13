Piracicaba confirma terceiro óbito por febre maculosa
A Piracicaba confirmou nesta segunda-feira (12) o terceiro óbito por febre maculosa registrado no município em 2025. A vítima era um homem entre 70 e 79 anos, que morreu em novembro do ano passado. A apuração sobre o local da provável infecção será conduzida pelo Centro de Controle de Zoonoses.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois primeiros óbitos contabilizados neste ano ocorreram nos meses de junho e agosto. Em 2023, Piracicaba registrou cinco casos da doença, com duas mortes, enquanto em 2024 não houve confirmações. Até o momento, não há registros de casos em 2026.
Atenção redobrada em áreas de risco
A febre maculosa é transmitida pelo carrapato-estrela infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii e pode evoluir para quadros graves se o diagnóstico e o tratamento não forem iniciados rapidamente. O período de maior incidência vai de junho a novembro, mas a Secretaria de Saúde alerta que o risco permanece em áreas próximas a rios, lagos e matas, onde há presença de capivaras, principais hospedeiras do carrapato.
Em Piracicaba, locais como as margens do Rio Piracicaba, entre os bairros Monte Alegre e Ártemis, o ribeirão Piracicamirim, a lagoa do Santa Rita, o Parque da Rua do Porto e o rio Corumbataí contam com placas informativas alertando a população sobre o risco da doença.
Sintomas e tratamento
Entre os principais sintomas estão febre alta, dores no corpo, náuseas, vômitos, diarreia e cansaço, especialmente após visitas a áreas consideradas de risco. A orientação é procurar atendimento médico imediato ao surgimento dos sinais.
O tratamento com antibióticos é eficaz quando iniciado nos primeiros dois ou três dias da infecção. O atraso pode causar complicações graves, como comprometimento dos rins, pulmões e do sistema nervoso central, podendo levar à morte.
Prevenção e ações educativas
O Centro de Controle de Zoonoses realiza ações educativas em escolas, empresas e comunidades, além de visitas orientativas que podem ser solicitadas pelo serviço 156 ou pelo telefone (19) 3427-3008.
Entre as principais medidas de prevenção estão:
Usar roupas claras, calças e mangas compridas ao frequentar áreas arborizadas;
Evitar caminhar em vegetação alta;
Verificar regularmente a presença de carrapatos no corpo e em animais;
Remover o carrapato com pinça, sem apertá-lo, lavar o local após a retirada e higienizar as roupas em água quente.
A Secretaria de Saúde reforça que a informação e a prevenção são fundamentais para reduzir o risco de novos casos no município.