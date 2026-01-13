Piracicaba confirma terceiro óbito por febre maculosa

A Piracicaba confirmou nesta segunda-feira (12) o terceiro óbito por febre maculosa registrado no município em 2025. A vítima era um homem entre 70 e 79 anos, que morreu em novembro do ano passado. A apuração sobre o local da provável infecção será conduzida pelo Centro de Controle de Zoonoses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois primeiros óbitos contabilizados neste ano ocorreram nos meses de junho e agosto. Em 2023, Piracicaba registrou cinco casos da doença, com duas mortes, enquanto em 2024 não houve confirmações. Até o momento, não há registros de casos em 2026.

Atenção redobrada em áreas de risco