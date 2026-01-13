Pesquisa indica que medicamento pode interferir na absorção de minerais e aumentar risco de anemia e problemas ósseos
Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) acendeu um alerta sobre o uso prolongado de medicamentos à base de omeprazol e outros inibidores da bomba de prótons, classe amplamente utilizada no tratamento de gastrite, refluxo e úlceras.
Os pesquisadores identificaram que o uso contínuo desses remédios pode prejudicar a absorção de nutrientes essenciais pelo organismo, favorecendo quadros como anemia e alterações na saúde dos ossos. Os resultados foram publicados em revista científica internacional.
Desequilíbrio de minerais no organismo
A pesquisa avaliou os efeitos do uso prolongado do omeprazol na absorção de minerais como ferro, cálcio, zinco, magnésio, cobre e potássio. Para isso, ratos adultos foram divididos em grupos que receberam o medicamento por períodos de 10, 30 e 60 dias, simulando diferentes tempos de uso contínuo em humanos.
Os animais que receberam o medicamento apresentaram alterações importantes na distribuição desses minerais pelo corpo. Houve acúmulo de substâncias no estômago e desequilíbrios em órgãos como fígado e baço. No sangue, os pesquisadores observaram aumento dos níveis de cálcio e redução de ferro — combinação que pode indicar risco de osteoporose e anemia.
Também foram identificadas mudanças em células do sistema imunológico, o que pode comprometer as defesas do organismo ao longo do tempo.
Possíveis impactos nos ossos
Segundo os responsáveis pelo estudo, o aumento significativo de cálcio no sangue pode indicar que o mineral está sendo retirado dos ossos, o que, a longo prazo, pode aumentar o risco de fragilidade óssea e osteoporose. Os cientistas destacam, no entanto, que são necessários estudos mais longos para confirmar essa relação em humanos.
Como o medicamento age
Medicamentos como omeprazol, pantoprazol e esomeprazol atuam reduzindo a produção de ácido no estômago. Isso alivia sintomas de refluxo, gastrite e úlceras, mas também dificulta a absorção de nutrientes que dependem de um meio ácido para serem absorvidos pelo organismo.
Uso prolongado exige atenção
O omeprazol é um medicamento eficaz e amplamente utilizado, mas seu uso por longos períodos, sem acompanhamento médico, pode trazer efeitos indesejados. Especialistas alertam que o remédio não deve ser usado de forma contínua sem orientação profissional, especialmente quando os sintomas são leves, como azia ocasional.
A recomendação é que pacientes que utilizam esse tipo de medicamento por muito tempo procurem avaliação médica para verificar a necessidade do tratamento e possíveis impactos na saúde.