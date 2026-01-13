Pesquisa indica que medicamento pode interferir na absorção de minerais e aumentar risco de anemia e problemas ósseos

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com a Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) acendeu um alerta sobre o uso prolongado de medicamentos à base de omeprazol e outros inibidores da bomba de prótons, classe amplamente utilizada no tratamento de gastrite, refluxo e úlceras.

Os pesquisadores identificaram que o uso contínuo desses remédios pode prejudicar a absorção de nutrientes essenciais pelo organismo, favorecendo quadros como anemia e alterações na saúde dos ossos. Os resultados foram publicados em revista científica internacional.

Desequilíbrio de minerais no organismo