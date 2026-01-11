11 de janeiro de 2026
ESTADO GRAVE

VÍDEO! Domingo violento: Homem é esfaqueado em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
A vítima foi socorrida em estado grave, após ser atingida pela facada no pescoço.
A vítima foi socorrida em estado grave, após ser atingida pela facada no pescoço.

 O início da tarde deste domingo (11) foi marcado por violência extrema no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Um indivíduo foi preso acusado de tentar matar outro homem com um golpe de faca no pescoço, em uma cena que chocou moradores da região.

Segundo informações, os polciais foram chamados por populares para atender um homem gravemente ferido na rua Miguel Zilio. Na chegada, depararam com a vítima estendida no chão, perdendo muito sangue, com uma faca perto — evidenciando clara  agressão.

O golpe de faca atingiu diretamente a região do pescoço, aumentando a gravidade do ataque. Populares deram apoio para a vítima até a chegada da PM. O homem recebeu atendimento emergencial e foi rapidamente levada pela  equipe de resgate ao Hospital dos Fornecedores de Cana.

Em uma ação rápida, a PM achou o suspeito, que foi identificado e recebeu voz de prisão no local. Ele foi levado para o Plantão Policial.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias do crime. A faca usada no ataque foi apreendida e será analisada. O caso foi oficialmente registrado como tentativa de homicídio. Ele ficou preso e permanece à disposição da Justiça.

