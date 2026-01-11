Segundo informações, os polciais foram chamados por populares para atender um homem gravemente ferido na rua Miguel Zilio. Na chegada, depararam com a vítima estendida no chão, perdendo muito sangue, com uma faca perto — evidenciando clara agressão.

O início da tarde deste domingo (11) foi marcado por violência extrema no bairro Santa Terezinha, em Piracicaba. Um indivíduo foi preso acusado de tentar matar outro homem com um golpe de faca no pescoço, em uma cena que chocou moradores da região.

O golpe de faca atingiu diretamente a região do pescoço, aumentando a gravidade do ataque. Populares deram apoio para a vítima até a chegada da PM. O homem recebeu atendimento emergencial e foi rapidamente levada pela equipe de resgate ao Hospital dos Fornecedores de Cana.

Em uma ação rápida, a PM achou o suspeito, que foi identificado e recebeu voz de prisão no local. Ele foi levado para o Plantão Policial.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários para esclarecer as circunstâncias do crime. A faca usada no ataque foi apreendida e será analisada. O caso foi oficialmente registrado como tentativa de homicídio. Ele ficou preso e permanece à disposição da Justiça.