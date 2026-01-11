Um furto audacioso e tenso terminou com prisão na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Alto, em Piracicaba. Um homem foi flagrado em plena ação criminosa, escondido entre a laje e o telhado, enquanto cortava fios de cobre de residências na rua Santa Cruz.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h, após denúncia de arrombamento em um imóvel de número 705, que estava desocupado e para locação. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com portas violadas, sinal claro de que o crime estava em andamento.