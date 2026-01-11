11 de janeiro de 2026
FLAGRANTE

Ladrão é pego em telhado após arrombar casas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O ladrão foi preso no telhado da residência, cortando os fios.
  Um furto audacioso e tenso terminou com prisão na tarde desta quinta-feira (9), no bairro Alto, em Piracicaba. Um homem foi flagrado em plena ação criminosa, escondido entre a laje e o telhado, enquanto cortava fios de cobre de residências na rua Santa Cruz.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 17h, após denúncia de arrombamento em um imóvel de número 705, que estava desocupado e para locação. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com portas violadas, sinal claro de que o crime estava em andamento.

Durante a varredura no interior da casa, os PMs fizeram a descoberta surpreendente: o homem estava encurralado no telhado, já com diversos objetos separados para o furto, além de fios de cobre cortados, prontos para serem levados.

Pressionado, o suspeito confessou o crime e ainda admitiu que também havia invadido a residência vizinha, acessando o local pelo telhado. A equipe constatou danos estruturais e mais fios de cobre arrancados, reforçando a extensão do prejuízo causado.

Com o flagrante confirmado, foi dada voz de prisão imediata. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como furto qualificado.

