TRAGÉDIA NO SÍTIO

Carro atropela e fere grupo de ciclistas em estrada rural

Por Da redação/Pira1 |
Tempo de leitura: 1 min
Ciclistas ficaram ferido e as bicicletas destroçadas no grave acidente.
  Um grupo de ciclistas foi atropelado por um carro na manhã deste sábado (10), em uma estrada rural na perigosa região da Fazenda Colorado, em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. O trecho é conhecido pelo intenso movimento de bicicletas — principalmente aos fins de semana.

O impacto foi brutal. Bicicletas ficaram jogadas no asfalto, amassadas, quebradas e inutilizadas, retrato claro da violência da batida. Logo após o choque, o clima foi de pânico, com ciclistas assustados, tentando entender como escaparam de algo que poderia ter terminado em tragédia.

Por milagre, ninguém morreu. Os ciclistas sofreram apenas escoriações e ferimentos leves, mas o susto foi gigantesco. Já o motorista também se feriu e precisou ser atendido. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A estrada onde tudo aconteceu é rota tradicional de ciclistas, usada há anos para treinos e passeios. Mesmo assim, mais uma vez, o respeito foi ignorado e o resultado quase terminou em morte anunciada.

