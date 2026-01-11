Um grupo de ciclistas foi atropelado por um carro na manhã deste sábado (10), em uma estrada rural na perigosa região da Fazenda Colorado, em Araras, na Região Metropolitana de Piracicaba. O trecho é conhecido pelo intenso movimento de bicicletas — principalmente aos fins de semana.
O impacto foi brutal. Bicicletas ficaram jogadas no asfalto, amassadas, quebradas e inutilizadas, retrato claro da violência da batida. Logo após o choque, o clima foi de pânico, com ciclistas assustados, tentando entender como escaparam de algo que poderia ter terminado em tragédia.
Por milagre, ninguém morreu. Os ciclistas sofreram apenas escoriações e ferimentos leves, mas o susto foi gigantesco. Já o motorista também se feriu e precisou ser atendido. O estado de saúde dele não foi divulgado.
A estrada onde tudo aconteceu é rota tradicional de ciclistas, usada há anos para treinos e passeios. Mesmo assim, mais uma vez, o respeito foi ignorado e o resultado quase terminou em morte anunciada.