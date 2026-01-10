10 de janeiro de 2026
DEU TRABALHO

Tamanduá é resgatado após quase 10 horas no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1
Claudinho Coradini/Pira1/JP
A operação de resgate foi difícil e demorada, mas o animal foi capturado bem e saudável.

  Uma cena rara e de forte impacto tomou conta do centro de Piracicaba blneste sábado (10). Um tamanduá-mirim, completamente fora do seu habitat, foi visto vagando por ruas movimentadas e acabou provocando uma grande operação de resgate que durou quase 10 horas.

O animal foi localizado na Praça da Biblioteca, na rua Torquato Leitão, após circular por vias como a rua Luiz de Queiroz, despertando espanto, comoção e preocupação entre moradores, comerciantes e motoristas. O risco de atropelamento e o estresse do animal exigiram ação imediata.

Equipes da Associação Mata Ciliar, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Defesa Civil, a protetora independente Tathy Duda e a Polícia Militar atuaram juntas no local. Em determinado momento, o tamanduá entrou em um ponto de difícil acesso, o que aumentou a tensão e a complexidade do resgate.

Após horas de trabalho cuidadoso, o animal, que é muito grande foi sedado e retirado em segurança de uma área de vegetação com um emaranhado de galhos, ao lado do alambrado de uma escolinha. Pelo menos quatro veículos e doze pessoas especializadas trabalharam na operação complexa.

A ocorrência despertou a atenção no centro da cidade e deixou um recado claro: quando a natureza perde espaço, o perigo aparece nas ruas, Populares acompanharam aflitos o desfecho de resgate.

