Moradores do centro de Piracicaba viveram uma cena inusitada e preocupante na madrugada deste sábado (10). Um tamanduá-mirim, visivelmente fora do seu habitat natural, foi visto caminhando sozinho em plena rua Luiz de Queiroz, área de intenso movimento da cidade.
A aparição do animal causou espanto e comoção. Acostumados ao trânsito e às luzes urbanas, pedestres ficaram atentos e motoristas reduziram a velocidade ao se deparar com o tamanduá, vulnerável ao risco de atropelamento e ao estresse fora do seu "habitat natural".
Com a perda de áreas verdes e o avanço da cidade sobre regiões de mata, os animais silvestres soa encurralados e precisam buscar abrigo e alimento em locais inadequados. A cena, além de rara e bonita, deixa claro a necessidade de atenção e proteção aos animais silvestres que acabam se tornando vítimas desse cenário.
Após se deslocar rapidamente pela rua Luiz de Queiroz, o tamanduá tomou runo ignorado em direção ao rio Piracicaba.