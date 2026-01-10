Moradores do centro de Piracicaba viveram uma cena inusitada e preocupante na madrugada deste sábado (10). Um tamanduá-mirim, visivelmente fora do seu habitat natural, foi visto caminhando sozinho em plena rua Luiz de Queiroz, área de intenso movimento da cidade.

A aparição do animal causou espanto e comoção. Acostumados ao trânsito e às luzes urbanas, pedestres ficaram atentos e motoristas reduziram a velocidade ao se deparar com o tamanduá, vulnerável ao risco de atropelamento e ao estresse fora do seu "habitat natural".