Um enxame de abelhas transformou o resgate de um tamanduá em uma verdadeira operação de risco nesre sábado (10), no centro de Piracicaba. O salvamento do tamanduá encontrado na praça da Biblioteca Municipal, foi marcado por tensão, correria e medo, tudo por causa da agitação das abelhas enfurecidas que cercou a área.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate ambiental tiveram que recuar diversas vezes, já que as abelhas atacavam sempre que alguém se aproximava do animal. A situação assustou moradores das imediações e pedestres que passavam pelo local e acompanharam, apreensivos, cada tentativa frustrada de aproximação.