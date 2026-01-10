Um enxame de abelhas transformou o resgate de um tamanduá em uma verdadeira operação de risco nesre sábado (10), no centro de Piracicaba. O salvamento do tamanduá encontrado na praça da Biblioteca Municipal, foi marcado por tensão, correria e medo, tudo por causa da agitação das abelhas enfurecidas que cercou a área.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do resgate ambiental tiveram que recuar diversas vezes, já que as abelhas atacavam sempre que alguém se aproximava do animal. A situação assustou moradores das imediações e pedestres que passavam pelo local e acompanharam, apreensivos, cada tentativa frustrada de aproximação.
Segundo a médica veterinária da Associação Mata Ciliar, o tamanduá estava acuado e visivelmente estressado, o que agravava ainda mais o risco. “Não dava para agir com pressa. Qualquer movimento errado poderia provocar um ataque maior das abelhas ou machucar ainda mais o animal”.
A praça precisou ser isolada, e o resgate só avançou após estratégias cuidadosas para afastar o enxame sem causar danos ambientais. Foram momentos de angústia e expectativa, com o animal resistindo ao calor, ao barulho e ao perigo iminente.
Depois de muita cautela e paciência, o tamanduá finalmente foi sedadoe retirado em segurança e encaminhado para atendimento especializado. O caso chamou a atenção para o desafio constante do resgate de animais silvestres em áreas urbanas, onde situações imprevisíveis transformam salvamentos em verdadeiras provas de coragem.
Após um período de observação nesta noite, o animal será solto em seu habitat natural.