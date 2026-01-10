Um caso tão grave quanto curioso mobilizou equipes de emergência e policiais na noite desta quinta-feira (8), em Piracicaba. Um homem de 38 anos apareceu gravemente ferido no tórax, nas proximidades da rua Sud Menucci, no bairro Paulista, afirmando ter sido esfaqueado pela própria companheira — mas sem conseguir dizer quem ela era.

Apesar de estar consciente, o homem demonstrava grande confusão ao falar com os policiais. Entre frases desconexas e relatos embaralhados, ele insistia que a agressora seria sua mulher, porém não soube informar o nome, nem explicar como tudo aconteceu. A história, segundo os agentes, mudava a cada pergunta.