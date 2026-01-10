Um caso tão grave quanto curioso mobilizou equipes de emergência e policiais na noite desta quinta-feira (8), em Piracicaba. Um homem de 38 anos apareceu gravemente ferido no tórax, nas proximidades da rua Sud Menucci, no bairro Paulista, afirmando ter sido esfaqueado pela própria companheira — mas sem conseguir dizer quem ela era.
Apesar de estar consciente, o homem demonstrava grande confusão ao falar com os policiais. Entre frases desconexas e relatos embaralhados, ele insistia que a agressora seria sua mulher, porém não soube informar o nome, nem explicar como tudo aconteceu. A história, segundo os agentes, mudava a cada pergunta.
Durante o atendimento, ficou evidente que a vítima havia ingerido bebida alcoólica, o que pode ter contribuído para o relato atrapalhado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o socorro, encaminhando o homem às pressas para a Santa Casa de Piracicaba, onde ficou internado. O estado de saúde não foi oficialmente divulgado.
A Polícia Civil assumiu a investigação e tenta agora separar o que é fato do que é confusão. Até o momento, nenhuma mulher foi identificada ou localizada, e as circunstâncias da facada seguem envoltas em mistério — dignas de um enredo que mistura violência, desorientação e um toque de absurdo.