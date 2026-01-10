Uma cena que mistura descaso, revolta e agressão ao meio ambiente tem causado indignação no bairro Nova América, em Piracicaba. Uma placa de identificação da rua Antônio Lourenço do Canto foi simplesmente pregada em uma árvore viva, transformando o que deveria ser sinalização urbana em um verdadeiro ataque contra a natureza.

Quem passa pelo trecho não acredita no que vê. A placa está cravada no tronco há bastante tempo e, mesmo com um dos pregos já solto, a retirada é impossível sem ferramentas. “Não sai na força da mão. Os outros dois estão enfiados na árvore, machucando ela”, desabafou o motorista Rodolfo Torina Mendes, de 43 anos, que parou o carro ao notar a situação durante a gravação da equipe do JP.