São Pedro recebe nos dias 17 e 18 de janeiro de 2026 a Primeira Mostra de Cinema Caipira, evento que reunirá três documentários produzidos no interior paulista, com destaque para “Corda de Barro”, obra de Piracicaba que une música, arte e sustentabilidade.

Documentários do interior paulista em foco

Além do filme de Piracicaba dirigido por Ricca Santana, a mostra exibe “Benzadeus”, de São Pedro, que retrata as benzedeiras locais e suas tradições ancestrais, e “Caipiras Nas Telas”, de Campinas, que revisita o surgimento do cinema na cidade nos anos 1920.

Formação e diálogo cultural