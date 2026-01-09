São Pedro recebe nos dias 17 e 18 de janeiro de 2026 a Primeira Mostra de Cinema Caipira, evento que reunirá três documentários produzidos no interior paulista, com destaque para “Corda de Barro”, obra de Piracicaba que une música, arte e sustentabilidade.
Documentários do interior paulista em foco
Além do filme de Piracicaba dirigido por Ricca Santana, a mostra exibe “Benzadeus”, de São Pedro, que retrata as benzedeiras locais e suas tradições ancestrais, e “Caipiras Nas Telas”, de Campinas, que revisita o surgimento do cinema na cidade nos anos 1920.
Formação e diálogo cultural
A programação inclui ainda a roda de conversa “Desenvolvimento de Documentário Multiplataforma”, com Gustavo Padovan, voltada para artistas e pesquisadores interessados em novas formas de criar conteúdos audiovisuais.
Valor cultural e descentralização
Realizada pela Já Viu? Filmes e contemplada pela Lei Aldir Blanc, a mostra visa valorizar a produção audiovisual do interior, fortalecer a identidade regional e ampliar o acesso da comunidade a obras de relevância social e artística.
Serviço
- Quando: 17 e 18 de janeiro, às 16h
- Onde: Espaço Zeza Matarazzo, anexo ao Museu Gustavo Teixeira, Rua Joaquim Teixeira de Toledo, 524, Centro, São Pedro
- Entrada gratuita
- Redes sociais: @fabilipo, @benzadeusofilme, @javiu_blo
O evento convida o público a celebrar o cinema e a cultura caipira, aproximando tradições do interior paulista.