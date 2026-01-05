Uma ocorrência inusitada chamou a atenção de trabalhadores e autoridades ambientais em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, na manhã da última sexta-feira (02). Uma sucuri, considerada uma das maiores serpentes do mundo, foi localizada dentro das dependências de uma empresa do setor cerâmico, provocando apreensão entre os funcionários.
Segundo relatos, colaboradores perceberam a presença do réptil em um viveiro existente no local, área de circulação frequente de pessoas. Diante do risco, a Polícia Ambiental foi acionada para garantir a segurança dos trabalhadores e do próprio animal.
Ação rápida do Pelotão Ambiental
O Pelotão Ambiental realizou o atendimento da ocorrência e efetuou a captura da sucuri de forma controlada, seguindo os protocolos de manejo de fauna silvestre. A operação ocorreu sem registro de feridos ou danos materiais.
Após o resgate, a cobra passou por avaliação e foi reintroduzida em ambiente natural, em uma área próxima à Represa de Cascalho, considerada adequada para a espécie. A soltura ocorreu longe de zonas urbanas, reduzindo riscos de novos encontros com pessoas.
Especialistas apontam que episódios como esse tendem a se tornar mais comuns devido à expansão urbana e industrial sobre áreas naturais, o que força animais silvestres a buscarem abrigo e alimento em locais inesperados.
As autoridades ambientais reforçam que, ao avistar animais silvestres, a orientação é não tentar capturá-los e acionar imediatamente os órgãos competentes.