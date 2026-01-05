Uma ocorrência inusitada chamou a atenção de trabalhadores e autoridades ambientais em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, na manhã da última sexta-feira (02). Uma sucuri, considerada uma das maiores serpentes do mundo, foi localizada dentro das dependências de uma empresa do setor cerâmico, provocando apreensão entre os funcionários.

Segundo relatos, colaboradores perceberam a presença do réptil em um viveiro existente no local, área de circulação frequente de pessoas. Diante do risco, a Polícia Ambiental foi acionada para garantir a segurança dos trabalhadores e do próprio animal.

VEJA MAIS:

Ação rápida do Pelotão Ambiental