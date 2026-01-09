09 de janeiro de 2026
VOLTA ÀS AULAS

Shopping Piracicaba faz campanha de doação de materiais escolares

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem gerada por IA

Com foco na responsabilidade social e no incentivo à educação, o Shopping Piracicaba iniciou, nesta quinta-feira (8), mais uma edição da campanha de arrecadação de materiais escolares e livros. A ação integra as iniciativas de ESG do empreendimento e busca apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A campanha tem como objetivo arrecadar itens em bom estado para doação a instituições parceiras, responsáveis pela distribuição direta dos materiais. Entre os itens que podem ser doados estão mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto e de cor, canetas, tintas guache e cadernos. Também são aceitos livros literários não didáticos, ampliando o acesso à leitura.

Neste ano, a instituição beneficiada será o Lar Franciscano para Menores, entidade de Piracicaba que acolhe crianças e adolescentes e desenvolve atividades socioeducativas voltadas à formação e ao fortalecimento de vínculos.

Para facilitar a participação do público, o Shopping Piracicaba disponibilizou pontos de coleta em locais estratégicos espalhados pelos corredores do mall, incentivando a adesão de clientes e lojistas.

De acordo com a gerente de marketing do Shopping Piracicaba, Bruna Evangelista, campanhas como essa reforçam o papel social do empreendimento junto à comunidade. Segundo ela, o shopping vai além de um espaço de compras e lazer, assumindo a responsabilidade de contribuir ativamente com a cidade por meio de iniciativas que promovem educação, inclusão e transformação social.

A mobilização segue até o dia 8 de fevereiro.

