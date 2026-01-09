Com foco na responsabilidade social e no incentivo à educação, o Shopping Piracicaba iniciou, nesta quinta-feira (8), mais uma edição da campanha de arrecadação de materiais escolares e livros. A ação integra as iniciativas de ESG do empreendimento e busca apoiar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

A campanha tem como objetivo arrecadar itens em bom estado para doação a instituições parceiras, responsáveis pela distribuição direta dos materiais. Entre os itens que podem ser doados estão mochilas, estojos, apontadores, colas, borrachas, lápis preto e de cor, canetas, tintas guache e cadernos. Também são aceitos livros literários não didáticos, ampliando o acesso à leitura.