O atletismo ganha destaque no Sesc Piracicaba neste domingo (11), com a presença da atleta olímpica Maíla Machado, um dos principais nomes da modalidade no Brasil. Das 14h às 16h, o público poderá participar de um bate-papo inspirador seguido de uma vivência prática que promete envolver pessoas de todas as idades.

Atleta de alto rendimento, Maíla é recordista sul-americana dos 100 metros com barreiras, prova na qual construiu uma carreira marcada por conquistas e superação. Ao longo de mais de 20 anos no esporte, disputou três Olimpíadas, foi onze vezes campeã brasileira e conquistou mais de 50 medalhas em competições nacionais e internacionais.