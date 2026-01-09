O atletismo ganha destaque no Sesc Piracicaba neste domingo (11), com a presença da atleta olímpica Maíla Machado, um dos principais nomes da modalidade no Brasil. Das 14h às 16h, o público poderá participar de um bate-papo inspirador seguido de uma vivência prática que promete envolver pessoas de todas as idades.
Atleta de alto rendimento, Maíla é recordista sul-americana dos 100 metros com barreiras, prova na qual construiu uma carreira marcada por conquistas e superação. Ao longo de mais de 20 anos no esporte, disputou três Olimpíadas, foi onze vezes campeã brasileira e conquistou mais de 50 medalhas em competições nacionais e internacionais.
Durante o encontro, Maíla vai compartilhar lições aprendidas dentro e fora das pistas, abordando temas como superação, liderança, disciplina, trabalho em equipe, motivação e saúde física e mental. Especializada em Psicologia Esportiva e com experiência como treinadora, a atleta também falará sobre alta performance e empoderamento por meio do esporte.
Após o bate-papo, o público será convidado a participar de uma vivência prática com o atletismo inflável, uma atividade lúdica que une gerações e transforma correr, saltar e se movimentar em uma grande brincadeira coletiva.
O evento integra a proposta “Circuito em Movimento”, que valoriza o esporte como ferramenta de transformação social e bem-estar, aproximando o público de histórias inspiradoras e experiências acessíveis.
SERVIÇO
Bate-papo – Maíla Machado
Data: Dia 11 (domingo)
Horário: Das 14h às 16h
Local: Ginásio – Sesc Piracicaba
Entrada: Livre | Grátis