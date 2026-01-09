A renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passa a ser automática e gratuita a partir desta sexta-feira (9). A mudança entra em vigor com a Medida Provisória nº 1.327 e beneficia motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses.

A nova regra elimina etapas burocráticas e reduz custos, ao atualizar o documento diretamente no sistema quando a CNH vencer, sem necessidade de solicitação formal por parte do condutor.

Quem tem direito à renovação automática da CNH

O benefício é destinado a motoristas cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) e que tenham histórico de boa conduta no trânsito. Estão incluídos apenas condutores com até 69 anos de idade.