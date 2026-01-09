A vacina de dose única contra a dengue começa a ser aplicada pelo SUS em Botucatu a partir do dia 18 de janeiro. O município do interior paulista, localizado a cerca de uma hora e quarenta minutos de Piracicaba, integra o grupo inicial de cidades escolhidas para receber o novo imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, que também será aplicado em Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais.
A estratégia do Ministério da Saúde é avaliar os resultados da vacinação ao atingir pelo menos 50% da população dessas cidades. O público-alvo inclui moradores entre 15 e 59 anos, além de profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde.
Botucatu faz parte de projeto-piloto nacional
As doses fazem parte do primeiro lote de 1,3 milhão de vacinas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, o governo federal adquiriu 3,9 milhões de doses, com investimento de R$ 368 milhões, garantindo que a vacinação seja realizada exclusivamente pela rede pública.
A escolha de municípios de diferentes regiões do país busca analisar o impacto da imunização em realidades distintas, incluindo cidades com forte circulação regional, como Botucatu e Piracicaba.
VEJA MAIS
- VIDEO: Processos e risco à saúde marcam crise Complexo Aquático
- Brasil entra em alerta com primeiro ciclone extratropical de 2026
- Cultura mobiliza quase 1 milhão de pessoas em Piracicaba em 2025
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Vacina tem eficácia comprovada contra casos graves
O imunizante foi aprovado pela Anvisa após estudos com 16 mil voluntários acompanhados por cinco anos. Os resultados indicaram eficácia geral de 74,7% e proteção de 91,6% contra casos graves e quadros com sinais de alarme.
Além disso, a vacina demonstrou capacidade de reduzir a carga viral em pessoas infectadas, o que tende a diminuir a gravidade da doença e a pressão sobre o sistema de saúde.
Dengue mantém números elevados no país
Em 2025, o Brasil já registrou mais de 1,7 milhão de casos prováveis de dengue, com maior concentração na região Sudeste. Especialistas apontam que a ampliação gradual da vacinação em cidades estratégicas pode contribuir para conter a circulação do vírus e reduzir internações e mortes.