JP1 - Sampi Piracicaba

VACINA NA REGIÃO

Vacina contra dengue chega a Botucatu, próximo a Piracicaba

Por Gabriela Lima/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
Freepik
No dia 18 de janeiro, será aplicada a vacina contra a dengue transmitida pelo mosquito Aedes aegypti
No dia 18 de janeiro, será aplicada a vacina contra a dengue transmitida pelo mosquito Aedes aegypti

A vacina de dose única contra a dengue começa a ser aplicada pelo SUS em Botucatu a partir do dia 18 de janeiro. O município do interior paulista, localizado a cerca de uma hora e quarenta minutos de Piracicaba, integra o grupo inicial de cidades escolhidas para receber o novo imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, que também será aplicado em Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais.

A estratégia do Ministério da Saúde é avaliar os resultados da vacinação ao atingir pelo menos 50% da população dessas cidades. O público-alvo inclui moradores entre 15 e 59 anos, além de profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde.

Botucatu faz parte de projeto-piloto nacional

As doses fazem parte do primeiro lote de 1,3 milhão de vacinas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, o governo federal adquiriu 3,9 milhões de doses, com investimento de R$ 368 milhões, garantindo que a vacinação seja realizada exclusivamente pela rede pública.

A escolha de municípios de diferentes regiões do país busca analisar o impacto da imunização em realidades distintas, incluindo cidades com forte circulação regional, como Botucatu e Piracicaba.

Vacina tem eficácia comprovada contra casos graves

O imunizante foi aprovado pela Anvisa após estudos com 16 mil voluntários acompanhados por cinco anos. Os resultados indicaram eficácia geral de 74,7% e proteção de 91,6% contra casos graves e quadros com sinais de alarme.

Além disso, a vacina demonstrou capacidade de reduzir a carga viral em pessoas infectadas, o que tende a diminuir a gravidade da doença e a pressão sobre o sistema de saúde.

Dengue mantém números elevados no país

Em 2025, o Brasil já registrou mais de 1,7 milhão de casos prováveis de dengue, com maior concentração na região Sudeste. Especialistas apontam que a ampliação gradual da vacinação em cidades estratégicas pode contribuir para conter a circulação do vírus e reduzir internações e mortes.

