A vacina de dose única contra a dengue começa a ser aplicada pelo SUS em Botucatu a partir do dia 18 de janeiro. O município do interior paulista, localizado a cerca de uma hora e quarenta minutos de Piracicaba, integra o grupo inicial de cidades escolhidas para receber o novo imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan, que também será aplicado em Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais.

A estratégia do Ministério da Saúde é avaliar os resultados da vacinação ao atingir pelo menos 50% da população dessas cidades. O público-alvo inclui moradores entre 15 e 59 anos, além de profissionais da atenção primária que atuam nas unidades básicas de saúde.

Botucatu faz parte de projeto-piloto nacional

As doses fazem parte do primeiro lote de 1,3 milhão de vacinas distribuídas pelo Sistema Único de Saúde. Ao todo, o governo federal adquiriu 3,9 milhões de doses, com investimento de R$ 368 milhões, garantindo que a vacinação seja realizada exclusivamente pela rede pública.