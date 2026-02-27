Uma cena revoltante, daquelas que chocam até policiais experientes. Uma mulher de 36 anos viveu dias de medo, agressões e ameaças do companheiro dentro da própria casa, na Vila Cláudia, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
LEIA MAIS
- Motorista bêbado fura bloqueio, foge da polícia, mas acaba preso em Piracicaba
- Morre idoso cadeirante esfaqueado por cuidadora em surto
Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima tenta sair do imóvel — e é impedida à força. O homem aparece bloqueando a passagem, segurando a mulher e forçando seu retorno para dentro da residência, em uma clara cena de cárcere privado.
Em outro trecho das imagens, ele surge caminhando pelo quintal com uma arma nas mãos. Segundo a Polícia Civil, tratava-se de um simulacro, usado para intimidar e manter a vítima sob ameaça constante.
As gravações foram divulgadas pela Delegacia de Investigações Gerais de Limeira, responsável pela investigação.
O agressor, de 46 anos, foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (26), após denúncia.
De acordo com o relato da vítima, as agressões físicas e psicológicas vinham acontecendo há mais de um ano. O casal estava junto há cerca de 20 anos, mas, nos bastidores da relação, o que existia era medo e controle. Ela era impedida de sair de casa.Era ameaçada.Vivia sob pressão constante.
O caso foi registrado como cárcere privado, lesão corporal e violência doméstica.