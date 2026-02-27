Uma cena revoltante, daquelas que chocam até policiais experientes. Uma mulher de 36 anos viveu dias de medo, agressões e ameaças do companheiro dentro da própria casa, na Vila Cláudia, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima tenta sair do imóvel — e é impedida à força. O homem aparece bloqueando a passagem, segurando a mulher e forçando seu retorno para dentro da residência, em uma clara cena de cárcere privado.