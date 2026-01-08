CNH: veja o novo limite de pontos e critérios de reprovação

Novo modelo amplia tolerância a falhas leves e promete tornar a prova prática mais objetiva

O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passará por mudanças importantes com a atualização das regras da prova prática de direção. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito altera o sistema de pontuação do exame, ampliando o limite de pontos permitidos e mudando a forma de avaliação dos candidatos.