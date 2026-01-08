08 de janeiro de 2026
CNH

CNH: veja o novo limite de pontos e critérios de reprovação

Por Gabriele C. Sanches |
| Tempo de leitura: 2 min
Banco de imagem

CNH: veja o novo limite de pontos e critérios de reprovação

Novo modelo amplia tolerância a falhas leves e promete tornar a prova prática mais objetiva

O processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passará por mudanças importantes com a atualização das regras da prova prática de direção. Uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito altera o sistema de pontuação do exame, ampliando o limite de pontos permitidos e mudando a forma de avaliação dos candidatos.

A proposta tem como objetivo reduzir reprovações causadas por erros pontuais e tornar o exame mais previsível. As mudanças estão previstas na Resolução nº 1020/2025, mas ainda dependem da publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular. Até que isso ocorra, o modelo atual de avaliação continua em vigor.

A expectativa do setor é que o novo sistema passe a ser aplicado a partir de março, após a regulamentação completa das novas regras.

Como funciona o novo sistema de pontuação

Pelo novo modelo, o candidato inicia a prova prática com pontuação zero. Durante o percurso, os pontos passam a ser somados conforme as falhas cometidas, de acordo com a gravidade da infração.

As penalidades ficam distribuídas da seguinte forma:

infrações leves: 1 ponto

infrações médias: 2 pontos

infrações graves: 4 pontos

infrações gravíssimas: 6 pontos

O candidato será aprovado desde que não ultrapasse o limite de 10 pontos ao final do exame. Com isso, deixa de existir a reprovação automática ao ultrapassar três pontos negativos, como ocorre no modelo atual.

Apesar da maior tolerância para falhas leves, condutas que colocam a segurança em risco continuam sendo tratadas com rigor. A banca examinadora mantém a prerrogativa de interromper o exame em casos de incapacidade técnica ou instabilidade emocional do candidato.

Aplicação da prova e próximos passos

A aplicação da prova prática segue sob responsabilidade dos Detrans estaduais, com trajetos previamente definidos. Outra mudança prevista é a criação de uma comissão examinadora formada por três integrantes, sendo que pelo menos um deles deverá possuir habilitação igual ou superior à categoria pretendida pelo candidato.

Até que todas as normas sejam regulamentadas, os candidatos continuam sendo avaliados pelas regras atuais. A expectativa é que o novo modelo contribua para um processo de habilitação mais equilibrado, reduzindo reprovações por erros pontuais sem comprometer a segurança no trânsito.

