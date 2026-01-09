Calor e tempo firme marcam a sexta-feira em Piracicaba; fim de semana segue com altas temperaturas
A sexta-feira será de calor intenso e tempo estável em Piracicaba. De acordo com a previsão, o dia deve ser parcialmente ensolarado, com temperatura máxima de 34 °C e mínima em torno de 22 °C. A chance de chuva é baixa, em torno de 10%, enquanto a umidade relativa do ar gira em 52%. Os ventos sopram de forma leve, com velocidade média de 10 km/h.
Ao longo do dia, os termômetros sobem gradualmente, atingindo o pico de calor durante a tarde. À noite, a temperatura entra em declínio, mas o tempo segue firme.
- Veja mais:
- Após saidinha, cinco presos não retornaram à prisão de Piracicaba
- Homem de 43 anos é acusado de estuprar adolescente em condomínio
- Janela de ônibus quebra e jovem morre após cair em rodovia; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Previsão para o fim de semana
O sábado deve manter o mesmo padrão climático, com sol entre poucas nuvens e máxima de 34 °C, além de mínima de 22 °C. Não há indicação de chuva significativa, o que favorece atividades ao ar livre, desde que sejam tomados cuidados com a exposição ao sol.
No domingo, o calor aumenta ainda mais. A previsão aponta temperatura máxima de 35 °C e mínima também de 22 °C, com tempo parcialmente ensolarado. Apesar do predomínio do sol, a sensação térmica pode ser elevada durante a tarde.
Atenção ao calor
Com as temperaturas elevadas previstas para os próximos dias, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais de estimação.