Calor e tempo firme marcam a sexta-feira em Piracicaba; fim de semana segue com altas temperaturas

A sexta-feira será de calor intenso e tempo estável em Piracicaba. De acordo com a previsão, o dia deve ser parcialmente ensolarado, com temperatura máxima de 34 °C e mínima em torno de 22 °C. A chance de chuva é baixa, em torno de 10%, enquanto a umidade relativa do ar gira em 52%. Os ventos sopram de forma leve, com velocidade média de 10 km/h.

Ao longo do dia, os termômetros sobem gradualmente, atingindo o pico de calor durante a tarde. À noite, a temperatura entra em declínio, mas o tempo segue firme.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Previsão para o fim de semana