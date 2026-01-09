Inep diz que deve anunciar o calendário até esta sexta-feira; resultados são essenciais para Sisu, Prouni e Fies
Com a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) marcada para daqui a dez dias, milhares de estudantes aguardam uma resposta que ainda não veio: quando as notas do Enem 2025 serão divulgadas. Até o momento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não confirmou oficialmente a data de liberação dos resultados.
O desempenho no exame é determinante para o acesso a vagas no ensino superior público e em programas federais. Além do Sistema de Seleção Unificada, com inscrições previstas entre 19 e 23 de janeiro, as notas também são utilizadas no Prouni, que ocorre de 26 a 29 de janeiro, e no Fies, cujo cronograma ainda não foi divulgado.
Mesmo com a proximidade dos processos seletivos, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 não estabelece um dia específico para a divulgação dos resultados. O texto apenas informa que o acesso às notas será liberado posteriormente, mediante CPF e senha do participante.
A situação contrasta com anos anteriores. Em 2024, por exemplo, o edital já indicava com meses de antecedência a data de publicação dos boletins individuais, o que permitiu maior planejamento por parte dos candidatos.
Nas últimas semanas, rumores sobre uma possível divulgação em 16 de janeiro ganharam força nas redes sociais. Questionado sobre a veracidade da informação, o Inep afirmou que o calendário ainda está em definição, mas que a data oficial deve ser anunciada até o fim desta sexta-feira (9).
- Veja mais:
- Após saidinha, cinco presos não retornaram à prisão de Piracicaba
- Homem de 43 anos é acusado de estuprar adolescente em condomínio
- Janela de ônibus quebra e jovem morre após cair em rodovia; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Preocupação com o sistema
A indefinição ocorre em meio à lembrança de problemas enfrentados por candidatos em edições recentes. Em 2023 e 2024, falhas técnicas na Página do Participante dificultaram o acesso às notas, com registros de instabilidade, erros de login e dificuldades na validação de segurança.
O Enem 2025 também foi marcado por uma controvérsia envolvendo a divulgação antecipada de questões por um estudante. Após apuração, o Inep decidiu anular três perguntas do exame.