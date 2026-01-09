Inep diz que deve anunciar o calendário até esta sexta-feira; resultados são essenciais para Sisu, Prouni e Fies

Com a abertura do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) marcada para daqui a dez dias, milhares de estudantes aguardam uma resposta que ainda não veio: quando as notas do Enem 2025 serão divulgadas. Até o momento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não confirmou oficialmente a data de liberação dos resultados.

O desempenho no exame é determinante para o acesso a vagas no ensino superior público e em programas federais. Além do Sistema de Seleção Unificada, com inscrições previstas entre 19 e 23 de janeiro, as notas também são utilizadas no Prouni, que ocorre de 26 a 29 de janeiro, e no Fies, cujo cronograma ainda não foi divulgado.