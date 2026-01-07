Um homem de 43 foi detido na manhã desta quarta-feira (7) pela Polícia Militar, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos no interior do seu apartamento em um condomínio na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, as equipes foram acionadas para o condomínio no Jardim Marajoara, onde a adolescente estaria em cárcere privado. Em contato com a mãe da menina, os agentes foram informados sobre mensagens enviadas pela filha, que estava escondida no banheiro do apartamento, proibida de efetuar ligações.