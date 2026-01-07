07 de janeiro de 2026
CÁRCERE PRIVADO

Homem de 43 anos é acusado de estuprar adolescente em condomínio

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar
  Um homem de 43 foi detido na manhã desta quarta-feira (7) pela Polícia Militar, acusado de abusar sexualmente de uma adolescente de 16 anos no interior do seu apartamento em um condomínio na cidade de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

De acordo com informações, as equipes foram acionadas para o condomínio no Jardim Marajoara, onde a adolescente estaria em cárcere privado. Em contato com a mãe da menina, os agentes foram informados sobre mensagens enviadas pela filha, que estava escondida no banheiro do apartamento, proibida de efetuar ligações.

Uma foto enviada ajudou a polícia a descobr o apartamento. Eles tocaram a campainha e o acusado atendeu a porta. Neste momento, a menina saiu chorando e gritando do banheiro e foi acolhida pela mãe, com suporte da equipe.

Ela relatou que saíram para comer lanches e o homem ofereceu bebidas alcoólicas. Depois ele a levou ao apartamento, onde cometeu o abuso, com carícias íntimas, tentativas de beijos e até obrigando a assitir filmes pornográficos.

Diante do relato, os policiais conduziram o acusado para a delegacia, onde foi ouvido. Um boletim de estupro de vulnerável foi registrado..Ele foi liberado e a polícia investiga o caso.

