Um homem de 34 anos causou prejuízos em uma empresa de telecomunicações na última quinta-feira (8), em Campinas (SP), após danificar veículos e o portão do local. A ocorrência foi registrada depois de o funcionário ser informado sobre o desligamento da companhia.

Imagens gravadas por outros funcionários mostram o homem utilizando um dos veículos da empresa para colidir, de forma intencional, contra carros estacionados no pátio. Com o impacto, o portão principal do imóvel também foi derrubado.