Um homem de 34 anos causou prejuízos em uma empresa de telecomunicações na última quinta-feira (8), em Campinas (SP), após danificar veículos e o portão do local. A ocorrência foi registrada depois de o funcionário ser informado sobre o desligamento da companhia.
Imagens gravadas por outros funcionários mostram o homem utilizando um dos veículos da empresa para colidir, de forma intencional, contra carros estacionados no pátio. Com o impacto, o portão principal do imóvel também foi derrubado.
Ao todo, dez veículos foram danificados, sendo nove caminhonetes e um automóvel. Além dos danos aos carros, um notebook pertencente à empresa também foi quebrado.
O caso foi registrado e deve ser apurado pelas autoridades competentes.