JP1 - Sampi Piracicaba
DESTRUIÇÃO

VÍDEO: Homem destrói 10 veículos após ser demitido de empresa

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A ocorrência foi registrada depois de o funcionário ser informado sobre o desligamento da companhia
Um homem de 34 anos causou prejuízos em uma empresa de telecomunicações na última quinta-feira (8), em Campinas (SP), após danificar veículos e o portão do local. A ocorrência foi registrada depois de o funcionário ser informado sobre o desligamento da companhia.

Saiba Mais:

Imagens gravadas por outros funcionários mostram o homem utilizando um dos veículos da empresa para colidir, de forma intencional, contra carros estacionados no pátio. Com o impacto, o portão principal do imóvel também foi derrubado.

Ao todo, dez veículos foram danificados, sendo nove caminhonetes e um automóvel. Além dos danos aos carros, um notebook pertencente à empresa também foi quebrado.

O caso foi registrado e deve ser apurado pelas autoridades competentes.

