09 de janeiro de 2026
TRÂNSITO

Novo semáforo começará a operar na Av. Dr. Paulo de Moraes

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação CCS

Um novo semáforo entra em operação a partir desta terça-feira (13), no cruzamento da avenida Dr. Paulo de Moraes com a rua Governador Pedro de Toledo, em Piracicaba. A implantação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

De acordo com a Pasta, o principal objetivo do novo equipamento é otimizar a conversão à esquerda para os motoristas que trafegam pela avenida Dr. Paulo de Moraes no sentido Centro. A medida deve proporcionar maior fluidez ao trânsito e aumentar a segurança viária no local, beneficiando condutores que circulam diariamente pela região.

A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da Secretaria voltadas à melhoria da organização do tráfego e à redução de riscos de acidentes nas vias públicas do município.

Durante o período inicial de funcionamento, equipes técnicas da Secretaria acompanharão o desempenho do semáforo, realizando eventuais ajustes necessários e orientando os motoristas sobre a nova dinâmica de circulação no cruzamento.

A Prefeitura reforça a importância de que os condutores redobrem a atenção à nova sinalização e respeitem as normas de trânsito, contribuindo para um tráfego mais seguro e organizado.

