Um novo semáforo entra em operação a partir desta terça-feira (13), no cruzamento da avenida Dr. Paulo de Moraes com a rua Governador Pedro de Toledo, em Piracicaba. A implantação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
De acordo com a Pasta, o principal objetivo do novo equipamento é otimizar a conversão à esquerda para os motoristas que trafegam pela avenida Dr. Paulo de Moraes no sentido Centro. A medida deve proporcionar maior fluidez ao trânsito e aumentar a segurança viária no local, beneficiando condutores que circulam diariamente pela região.
VEJA MAIS:
- IPVA 2026: calendário de pagamento começa na segunda-feira (12)
- Árvore gigantesca despenca, fecha rua e assusta moradores
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A ação faz parte de um conjunto de iniciativas da Secretaria voltadas à melhoria da organização do tráfego e à redução de riscos de acidentes nas vias públicas do município.
Durante o período inicial de funcionamento, equipes técnicas da Secretaria acompanharão o desempenho do semáforo, realizando eventuais ajustes necessários e orientando os motoristas sobre a nova dinâmica de circulação no cruzamento.
A Prefeitura reforça a importância de que os condutores redobrem a atenção à nova sinalização e respeitem as normas de trânsito, contribuindo para um tráfego mais seguro e organizado.