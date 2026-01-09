Um novo semáforo entra em operação a partir desta terça-feira (13), no cruzamento da avenida Dr. Paulo de Moraes com a rua Governador Pedro de Toledo, em Piracicaba. A implantação foi realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.

De acordo com a Pasta, o principal objetivo do novo equipamento é otimizar a conversão à esquerda para os motoristas que trafegam pela avenida Dr. Paulo de Moraes no sentido Centro. A medida deve proporcionar maior fluidez ao trânsito e aumentar a segurança viária no local, beneficiando condutores que circulam diariamente pela região.

VEJA MAIS: