Uma falha estrutural em um ônibus do transporte público municipal terminou em tragédia no litoral norte de São Paulo. A jovem Renata Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após dias internada em decorrência de um grave acidente ocorrido no início do ano.
Queda durante trajeto em rodovia
O caso aconteceu em 2 de janeiro, enquanto o ônibus trafegava pela Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, via que liga Ubatuba a Bertioga. De acordo com informações apuradas, Renata estava apoiada em uma das janelas do coletivo quando o vidro se soltou repentinamente. Com a estrutura cedendo, ela acabou sendo lançada para fora do veículo, que seguia em movimento.
Após a queda, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de São Sebastião, onde permaneceu internada por vários dias. Apesar dos esforços da equipe médica, a jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos.
Responsabilidade e apuração do caso
O transporte coletivo municipal de São Sebastião é operado pela empresa Santa Cecília Turismo Ltda (Sancetur). Em comunicado oficial, a Prefeitura de São Sebastião informou que notificou a concessionária e exigiu esclarecimentos detalhados sobre o ocorrido.
Entre os documentos solicitados estão:
- registros operacionais do veículo envolvido;
- procedimentos adotados após o acidente;
- protocolos de segurança e medidas preventivas em vigor.
A administração municipal ressaltou que a empresa é responsável pela condução técnica do serviço, pela equipe envolvida e pelo cumprimento das normas de segurança. Em nota publicada nas redes oficiais, a Prefeitura lamentou a morte da jovem. “A Administração Municipal manifesta profundo pesar pelo falecimento de Renata Yassu Nakama e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor, expressando sinceras condolências”, diz o texto.
O caso deve ser acompanhado pelos órgãos competentes para apuração das responsabilidades e avaliação das condições de segurança do transporte público no município.