Uma falha estrutural em um ônibus do transporte público municipal terminou em tragédia no litoral norte de São Paulo. A jovem Renata Yassu Nakama, de 26 anos, morreu nesta segunda-feira (5) após dias internada em decorrência de um grave acidente ocorrido no início do ano.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Queda durante trajeto em rodovia

O caso aconteceu em 2 de janeiro, enquanto o ônibus trafegava pela Rodovia Doutor Manuel Hipólito Rego, via que liga Ubatuba a Bertioga. De acordo com informações apuradas, Renata estava apoiada em uma das janelas do coletivo quando o vidro se soltou repentinamente. Com a estrutura cedendo, ela acabou sendo lançada para fora do veículo, que seguia em movimento.