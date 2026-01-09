Cinco detentos não retornam aos presídios após saída temporária na região de Piracicaba

O não retorno no prazo estipulado caracteriza fuga e resulta na perda imediata do benefício do regime semiaberto.

Cinco presos que cumprem pena na região de Piracicaba não voltaram às unidades prisionais após o período de saída temporária concedido no fim do ano. Ao todo, 395 detentos foram autorizados a deixar os presídios, mas cinco não se reapresentaram na data prevista.