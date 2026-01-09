Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento em um condomínio no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, na madrugada desta sexta-feira (9), provocando pânico entre os moradores.
As chamas consumiram completamente um imóvel localizado no 4º andar do residencial. Segundo as primeiras informações, apesar da destruição total do apartamento, ninguém ficou ferido. Moradores acordaram assustados com o cheiro forte de fumaça e o risco de o fogo se espalhar para outros apartamentos.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas às pressas e conseguiram controlar o incêndio após intenso trabalho de combate às chamas. O prédio foi parcialmente isolado por segurança, e as causas do incêndio ainda serão apuradas.
ALERTA: OUTRO CASO DE INCÊNDIO NA CIDADE
A ocorrência desta sexta-feira não foi a primeira da semana. Um incêndio foi registrado na última terça-feira (6). Na ocasião, um indivíduo ateou fogo em uma residência no Jardim Gilda, mobilizando novamente o Corpo de Bombeiros para a rua roque Trevisan.
Assim como no incêndio desta sexta-feira, não houve feridos, mas os danos materiais foram significativos. A polícia investiga os detalhes.
A sequência de ocorrências preocupa moradores e reforça o alerta para situações de risco envolvendo incêndios na cidade.