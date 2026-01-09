Um incêndio de grandes proporções atingiu um apartamento em um condomínio no bairro Novo Horizonte, em Piracicaba, na madrugada desta sexta-feira (9), provocando pânico entre os moradores.

As chamas consumiram completamente um imóvel localizado no 4º andar do residencial. Segundo as primeiras informações, apesar da destruição total do apartamento, ninguém ficou ferido. Moradores acordaram assustados com o cheiro forte de fumaça e o risco de o fogo se espalhar para outros apartamentos.