Complexo Aquático de Piracicaba segue fechado há um ano e apresenta sinais de abandono

Espaço foi interditado por problemas estruturais, teve reformas que não resolveram falhas e hoje apresenta água parada e lodo nas piscinas

O Complexo Aquático Dr. Samuel de Castro Neves, em Piracicaba, segue fechado há cerca de um ano após nova interdição causada por problemas estruturais. O espaço, que atendia a população com aulas de natação e hidroginástica, permanece sem previsão de reabertura.