09 de janeiro de 2026
Cultura mobiliza quase 1 milhão de pessoas em Piracicaba em 2025

Por Gabriela Lima/JP1
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação: Prefeitura de Piracicaba
Um dos eventos foi o Festival de Circo SP
Um dos eventos foi o Festival de Circo SP

A cultura ganhou protagonismo em Piracicaba ao longo de 2025. Levantamento da Secretaria Municipal de Cultura aponta que quase 1 milhão de participações foram registradas em equipamentos, eventos e espaços públicos da cidade, resultado que reforça a consolidação da política cultural como ferramenta de acesso, convivência e ocupação dos espaços urbanos.

Os números abrangem desde visitas a museus e bibliotecas até grandes festivais, espetáculos e ações em áreas abertas, evidenciando o alcance das iniciativas promovidas ou apoiadas pelo poder público municipal.

Espaços culturais ampliam acesso e descentralizam atividades

Os centros culturais distribuídos pelos bairros tiveram papel estratégico na descentralização das ações. Juntos, os equipamentos Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá) receberam cerca de 10 mil pessoas ao longo do ano, com programações voltadas a diferentes linguagens artísticas.

Outro destaque foi o Centro de Documentação, Cultura e História (Cedhu), que atraiu aproximadamente 251 mil visitantes, impulsionado pelas exposições do Salão Internacional de Humor e mostras paralelas.

Museus, bibliotecas e teatros mantêm público expressivo

A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra contabilizou mais de 46 mil visitantes em 2025, enquanto a Casa do Povoador recebeu cerca de 4 mil pessoas. Já a Biblioteca Pública Municipal somou quase 32 mil atendimentos, mantendo-se como espaço de formação e acesso à leitura.

Nos palcos, os teatros municipais também tiveram forte adesão do público. O Dr. Losso Netto reuniu aproximadamente 61 mil espectadores em 135 apresentações, entre sessões gratuitas e pagas. O Erotídes de Campos registrou cerca de 40 mil pessoas em mais de 190 espetáculos ao longo do ano.

Parques e áreas abertas concentram grandes públicos

Os espaços ao ar livre se consolidaram como pontos de encontro cultural. O Parque do Engenho Central liderou o fluxo de visitantes, com cerca de 300 mil pessoas em 2025. A Estação da Paulista também teve movimentação intensa, recebendo aproximadamente 100 mil visitantes.

Segundo avaliações técnicas da área cultural, a ocupação qualificada desses espaços amplia o alcance das ações e fortalece o vínculo da população com a cidade.

Dança, teatro e música marcam a agenda cultural

A programação artística teve diversidade e regularidade. A Companhia Estável de Dança apresentou grandes clássicos do repertório, como Carmen e O Lago dos Cisnes, em parceria com a Orquestra Sinfônica local. Nas artes cênicas, a Companhia Estável de Teatro Amador manteve agenda contínua, aliando formação e apresentações abertas ao público.

A música também ganhou destaque em eventos como a Seresta no Largo, com edições gratuitas que valorizaram a produção local e atraíram diferentes gerações.

Festivais e eventos reforçam diversidade cultural

Ao longo do ano, festivais temáticos movimentaram a cidade. O Festival de Circo reuniu 53 atividades gratuitas e atraiu cerca de 30 mil pessoas. A Festa Literária de Piracicaba promoveu encontros, oficinas e saraus, incentivando leitura e escrita.

Eventos como o Festival Afropira, o Festival Nacional de Teatro, o Festival Junino, o Festival de Forró, além de celebrações como a Parada LGBT e festas tradicionais, reforçaram a pluralidade cultural. Profissionais da área avaliam que a diversidade da agenda contribui para ampliar públicos e valorizar identidades culturais.

Parcerias ampliam alcance das ações culturais

Em conjunto com outras secretarias, a Cultura esteve presente em grandes eventos do calendário turístico, como Carnaval, Festa das Nações, Encantos de Natal e Réveillon. Também houve apoio a festivais independentes e iniciativas comunitárias, fortalecendo a produção local.

A difusão cultural ganhou ainda espaço no rádio, com a realização do programa Conexão Cultura, que levou informações e debates sobre arte e cultura à população ao longo de 2025.

Ao reunir números expressivos e uma programação diversificada, a Secretaria de Cultura encerra o ano com indicadores que confirmam o papel da cultura como eixo estruturante da vida urbana e social do município.

