A cultura ganhou protagonismo em Piracicaba ao longo de 2025. Levantamento da Secretaria Municipal de Cultura aponta que quase 1 milhão de participações foram registradas em equipamentos, eventos e espaços públicos da cidade, resultado que reforça a consolidação da política cultural como ferramenta de acesso, convivência e ocupação dos espaços urbanos.

Os números abrangem desde visitas a museus e bibliotecas até grandes festivais, espetáculos e ações em áreas abertas, evidenciando o alcance das iniciativas promovidas ou apoiadas pelo poder público municipal.

Espaços culturais ampliam acesso e descentralizam atividades

Os centros culturais distribuídos pelos bairros tiveram papel estratégico na descentralização das ações. Juntos, os equipamentos Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa (Zazá) receberam cerca de 10 mil pessoas ao longo do ano, com programações voltadas a diferentes linguagens artísticas.