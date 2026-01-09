Brasil: primeiro ciclone extratropical de 2026 deve provocar temporais no Sul

O primeiro ciclone extratropical de 2026 deve se formar nos próximos dias e aumentar significativamente o risco de temporais nos estados da Região Sul do Brasil. O fenômeno é caracterizado por uma área de baixa pressão atmosférica organizada em diferentes níveis da atmosfera, favorecendo a formação de nuvens carregadas, chuva intensa e ventos fortes. A intensidade dos impactos varia conforme a força do sistema e sua proximidade com o continente.

Apesar do nome causar apreensão, os ciclones extratropicais são relativamente comuns no litoral das regiões Sul e Sudeste do país. Eles podem ocorrer ao longo de todo o ano, mas são mais frequentes durante o outono e o inverno. Segundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, a maioria desses sistemas está associada à passagem de frentes frias, embora alguns se formem de maneira independente.

Formação e deslocamento do sistema