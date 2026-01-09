A Prefeitura de Piracicaba concluiu a primeira fase da seleção dos blocos carnavalescos que irão compor a programação do Carnaval 2026. Ao todo, 19 grupos se inscreveram por meio do Edital de Chamamento Público, e 16 foram habilitados para a segunda etapa do processo.

A seleção foi realizada pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, após análise documental feita por um Grupo Técnico. A próxima fase consiste na obtenção de autorizações junto às forças de segurança pública e aos órgãos de mobilidade urbana do município, necessárias para a realização dos trajetos dos desfiles e cortejos propostos pelos blocos. O prazo para a apresentação dessas autorizações vai até 14 de janeiro, conforme previsto no edital. A não entrega dos documentos inviabiliza a realização do desfile.

Além da regularidade da documentação, o Grupo Técnico considerou critérios como tradição e histórico dos blocos, especialmente nos casos de coincidência de datas ou de trajetos, priorizando grupos já consolidados e com atuação recorrente no Carnaval da cidade.

Segundo a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, o chamamento público foi gratuito e democrático, permitindo a participação de blocos de todas as regiões do município. “Dessa forma, conseguimos organizar as atividades carnavalescas em espaços públicos e planejar adequadamente a infraestrutura, além das ações de segurança, trânsito, apoio operacional e divulgação”, explicou.