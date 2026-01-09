Carnaval 2026: Prefeitura divulga os nomes dos 16 blocos selecionados na primeira fase
Município recebeu 19 inscrições; blocos habilitados seguem agora para a etapa de autorizações
A Prefeitura de Piracicaba concluiu a primeira fase da seleção dos blocos carnavalescos que irão compor a programação do Carnaval 2026. Ao todo, 19 grupos se inscreveram por meio do Edital de Chamamento Público, e 16 foram habilitados para a segunda etapa do processo.
A seleção foi realizada pelas secretarias municipais de Turismo e de Cultura, após análise documental feita por um Grupo Técnico. A próxima fase consiste na obtenção de autorizações junto às forças de segurança pública e aos órgãos de mobilidade urbana do município, necessárias para a realização dos trajetos dos desfiles e cortejos propostos pelos blocos. O prazo para a apresentação dessas autorizações vai até 14 de janeiro, conforme previsto no edital. A não entrega dos documentos inviabiliza a realização do desfile.
Além da regularidade da documentação, o Grupo Técnico considerou critérios como tradição e histórico dos blocos, especialmente nos casos de coincidência de datas ou de trajetos, priorizando grupos já consolidados e com atuação recorrente no Carnaval da cidade.
Segundo a secretária de Turismo, Clarissa Quiararia, o chamamento público foi gratuito e democrático, permitindo a participação de blocos de todas as regiões do município. “Dessa forma, conseguimos organizar as atividades carnavalescas em espaços públicos e planejar adequadamente a infraestrutura, além das ações de segurança, trânsito, apoio operacional e divulgação”, explicou.
O secretário de Cultura, Carlos Beltrame, destacou a importância da festa para a cidade. “Nosso desejo é que o Carnaval de Piracicaba continue sendo referência na região, reunindo foliões de todas as idades. No ano passado, a programação teve eventos em diversas regiões do município e reuniu cerca de 45 mil pessoas”, afirmou.
Blocos selecionados
Os 16 blocos habilitados na primeira fase são: Bloco Afropira, Bloco Baque Caipira, Bloco Cordão Carnavalesco do Mestre Ambrósio, Bloco da Ema, Bloco da Green, Bloco da Salomé, Bloco do Amor, Bloco do Bagaço, Bloco do Peixe Frito, Bloco dos Boçais, Bloco GRES Amigos da Rua do Porto, Bloco Pira Pirou, Bloco SapuTeda 2026, Bloco Unidos de Santa Olímpia, Bloco Vila África Kilombo e Bloquinho do Primo Luiz.
Segurança e trânsito
Na manhã desta quinta-feira (8), representantes das secretarias de Turismo e de Cultura se reuniram com integrantes da Guarda Civil, da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes para apresentação da prévia dos trajetos dos blocos. Até o dia 14 de janeiro, os grupos deverão obter as autorizações junto à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
Os blocos que necessitarem de ajustes nos trajetos ou outras adequações poderão ser convocados pelas secretarias responsáveis. A programação oficial dos desfiles será divulgada após a conclusão de todas as etapas previstas no Edital de Chamamento Público do Carnaval 2026.